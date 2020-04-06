Aurus Gold V

"Aurus Gold" - это программа, способная автоматически анализировать и торговать на рынке валют (Forex) без участия человека. Этот инновационный инструмент для решений о покупке или продаже валютных пар.



полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller



Основная задача Aurus Gold- максимизировать прибыль и минимизировать риски для инвесторов. Он способен работать круглосуточно, основываясь на заранее заданных параметрах и правилах торговли.



Основные преимущества использования валютного робота включают в себя:



1. Автоматизация торговли: Возможность осуществлять сделки без необходимости постоянного мониторинга рынка.



2. Эффективность: Робот способен анализировать большое количество данных и принимать решения на основе стратегий, что увеличивает шансы на успешные сделки.



3. Объективность: Робот действует исключительно на основе программированных правил, исключая влияние эмоций или предвзятости.



4. Оптимизация портфеля: Робот способен управлять несколькими счетами одновременно, распределяя риски и диверсифицируя портфель.



5. Быстрая реакция: Aurus Gold способен мгновенно реагировать на изменения рыночной ситуации и принимать решения за доли секунды.



Важно отметить, что использование валютного робота требует определенных знаний в области финансовых рынков и программирования для настройки и оптимизации его работы. Также необходимо постоянно мониторить работу робота и вносить корректировки в стратегии торговли в зависимости от изменений на рынке.







Основные характеристики:



+ Нет сетки

+ Нет Мартингейла

+ Нет рискованного управления капиталом.



Использует динамический стоп.

Полностью автоматизирован – просто «установил и забыл»



Рекомендации:



Валютная пара: Любая

Таймфрейм: Любой

Минимальный депозит: 200 долларов США.

Тип аккаунта: Любой





Предупреждение о риске:Прежде чем купить Aurus Gold, осознайте связанные с этим риски.Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (EA также может понести убытки).Показанные бэк-тесты (например, на скриншотах) сильно оптимизированы для поиска лучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.Эта стратегия всегда будет использовать стоп-лосс, но исполнение SL все равно зависит от вашего брокера.



