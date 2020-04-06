Aurus Gold V
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 4.26
- Обновлено: 22 декабря 2025
- Активации: 5
"Aurus Gold" - это программа, способная автоматически анализировать и торговать на рынке валют (Forex) без участия человека. Этот инновационный инструмент для решений о покупке или продаже валютных пар.
полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller
Основная задача Aurus Gold- максимизировать прибыль и минимизировать риски для инвесторов. Он способен работать круглосуточно, основываясь на заранее заданных параметрах и правилах торговли.
Основные преимущества использования валютного робота включают в себя:
1. Автоматизация торговли: Возможность осуществлять сделки без необходимости постоянного мониторинга рынка.
2. Эффективность: Робот способен анализировать большое количество данных и принимать решения на основе стратегий, что увеличивает шансы на успешные сделки.
3. Объективность: Робот действует исключительно на основе программированных правил, исключая влияние эмоций или предвзятости.
4. Оптимизация портфеля: Робот способен управлять несколькими счетами одновременно, распределяя риски и диверсифицируя портфель.
5. Быстрая реакция: Aurus Gold способен мгновенно реагировать на изменения рыночной ситуации и принимать решения за доли секунды.
Важно отметить, что использование валютного робота требует определенных знаний в области финансовых рынков и программирования для настройки и оптимизации его работы. Также необходимо постоянно мониторить работу робота и вносить корректировки в стратегии торговли в зависимости от изменений на рынке.
Основные характеристики:
+ Нет сетки
+ Нет Мартингейла
+ Нет рискованного управления капиталом.
Использует динамический стоп.
Полностью автоматизирован – просто «установил и забыл»
Рекомендации:
Валютная пара: Любая
Таймфрейм: Любой
Минимальный депозит: 200 долларов США.
Тип аккаунта: Любой
Предупреждение о риске:
Прежде чем купить Aurus Gold, осознайте связанные с этим риски.
Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (EA также может понести убытки).
Показанные бэк-тесты (например, на скриншотах) сильно оптимизированы для поиска лучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.
Эта стратегия всегда будет использовать стоп-лосс, но исполнение SL все равно зависит от вашего брокера.