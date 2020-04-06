Golden Impulse V

Gold Impulse – Эффективный Торговый Робот для XAU/USD

Особенности Gold Impulse

Универсальность и Адаптация

  • Многофункциональность: Gold Impulse поддерживает различные торговые подходы и концепции.
  • Автоматизация: Освобождает пользователей от постоянного мониторинга рынка.
  • Настраиваемость: Может быть адаптирован под конкретные задачи и условия рынка.

Анализ Рынка

  • Технические Индикаторы: Использует скользящие средние, полосы Боллинджера и ценовые каналы для анализа.
  • Фильтрация Колебаний: Эффективно фильтрует случайные колебания цены.
  • Управление Рисками: Гибкое управление риском через стоп-лосс и процентные ограничения.

Простота Использование

  • Установка и Запуск: Легко интегрируется в торговую платформу MetaTrader 5.
  • Демо-тестирование: Рекомендуется тестирование на демо-счете перед использованием реальных средств.

Оптимальные Условия

  • Выбор Брокера: Желательно выбирать брокера с низкими спредами и минимальным проскальзыванием.
  • VPS: Рекомендуется использование виртуального частного сервера для круглосуточной торговли.


Благодаря своей модульной структуре, Gold Impulse легко адаптируется к индивидуальным потребностям.


Символ XAUUSD (ЗОЛОТО)
Таймфрейм M5

Капитал от 200$
Брокер любой брокер
Тип счета любой, желательно с низким спредом
Кредитное плечо от 1:500
VPS желательно, но не обязательно


Важно помнить: торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками. Перед использованием рекомендуется протестировать его на демо-счете.

Gold Impulse является надежным инструментом для автоматизации торговли золотом. Его способность адаптироваться к различным рынкам и ситуациям делает его привлекательным выбором для опытных трейдеров и начинающих инвесторов. Однако важно помнить о рисках, связанных с финансовыми рынками, и проводить тщательное тестирование перед началом реальной торговли.


