Black Gold M5

Советник MT5 Forex под названием Black Gold EA — это передовое решение для автоматизированной торговли на валютной паре XAUUSD (золото к доллару США).

полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller

Преимущества Black Gold EA M5 включают круглосуточную торговлю без эмоционального фактора, быстрое принятие решений и возможность тестирования на исторических данных. Однако, как и любой торговый робот, он не гарантирует прибыль и требует тщательной настройки и мониторинга для достижения оптимальных результатов.

Анализирует глобальный тренд: Открывает сделки строго в направлении тренда.
Безопасные методы: Исключены агрессивные стратегии, такие как мартингейл, сетки или локирование.
Фиксированные стопы: Четкий Stop Loss и Take Profit, без громоздких стоп-параметров.
Простота установки: Работает с базовыми настройками, требуется только выбор объема сделки или активация автоподсчета риска.
Подходит для проп-компаний: Соответствует строгим критериям риск-менеджмента.

Требования для работы Black Gold EA M5 :

    Валютная пара: XAU/USD (Gold).
    Таймфрейм: M5.
    Минимальный депозит: $500 (рекомендуется).
    Брокер: Подходит любой надежный брокер.
    Тип счета: Любой (стандартный, ECN и т.д.).
    ВПС: По желанию, для обеспечения бесперебойной работы советника.


Важно:

Торговля с использованием советников сопряжена с риском. Результаты в прошлом не гарантируют прибыльность в будущем. Рекомендуется использовать советник на демо-счете перед торговлей на реальном счете.


