Black Gold M5
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
- Активации: 5
Советник MT5 Forex под названием Black Gold EA — это передовое решение для автоматизированной торговли на валютной паре XAUUSD (золото к доллару США).
полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller
Преимущества Black Gold EA M5 включают круглосуточную торговлю без эмоционального фактора, быстрое принятие решений и возможность тестирования на исторических данных. Однако, как и любой торговый робот, он не гарантирует прибыль и требует тщательной настройки и мониторинга для достижения оптимальных результатов.
Анализирует глобальный тренд: Открывает сделки строго в направлении тренда.
Безопасные методы: Исключены агрессивные стратегии, такие как мартингейл, сетки или локирование.
Фиксированные стопы: Четкий Stop Loss и Take Profit, без громоздких стоп-параметров.
Простота установки: Работает с базовыми настройками, требуется только выбор объема сделки или активация автоподсчета риска.
Подходит для проп-компаний: Соответствует строгим критериям риск-менеджмента.
Требования для работы Black Gold EA M5 :
Валютная пара: XAU/USD (Gold).
Таймфрейм: M5.
Минимальный депозит: $500 (рекомендуется).
Брокер: Подходит любой надежный брокер.
Тип счета: Любой (стандартный, ECN и т.д.).
ВПС: По желанию, для обеспечения бесперебойной работы советника.
Важно:
Торговля с использованием советников сопряжена с риском. Результаты в прошлом не гарантируют прибыльность в будущем. Рекомендуется использовать советник на демо-счете перед торговлей на реальном счете.