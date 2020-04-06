Black Gold M5

Советник MT5 Forex под названием Black Gold EA — это передовое решение для автоматизированной торговли на валютной паре XAUUSD (золото к доллару США).

Преимущества Black Gold EA M5 включают круглосуточную торговлю без эмоционального фактора, быстрое принятие решений и возможность тестирования на исторических данных. Однако, как и любой торговый робот, он не гарантирует прибыль и требует тщательной настройки и мониторинга для достижения оптимальных результатов.



Анализирует глобальный тренд: Открывает сделки строго в направлении тренда.

Безопасные методы: Исключены агрессивные стратегии, такие как мартингейл, сетки или локирование.

Фиксированные стопы: Четкий Stop Loss и Take Profit, без громоздких стоп-параметров.

Простота установки: Работает с базовыми настройками, требуется только выбор объема сделки или активация автоподсчета риска.

Подходит для проп-компаний: Соответствует строгим критериям риск-менеджмента.



Требования для работы Black Gold EA M5 :



Валютная пара: XAU/USD (Gold).

Таймфрейм: M5.

Минимальный депозит: $500 (рекомендуется).

Брокер: Подходит любой надежный брокер.

Тип счета: Любой (стандартный, ECN и т.д.).

ВПС: По желанию, для обеспечения бесперебойной работы советника.





Важно:

Торговля с использованием советников сопряжена с риском. Результаты в прошлом не гарантируют прибыльность в будущем. Рекомендуется использовать советник на демо-счете перед торговлей на реальном счете.