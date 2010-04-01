Советник MT4 Forex под названием Gold X5 EA — это передовое решение для автоматизированной торговли на валютной паре XAUUSD (золото к доллару США).

полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller



Преимущества Gold X5 EA MT4 включают круглосуточную торговлю без эмоционального фактора, быстрое принятие решений и возможность тестирования на исторических данных. Однако, как и любой торговый робот, он не гарантирует прибыль и требует тщательной настройки и мониторинга для достижения оптимальных результатов.



Особенности советника Gold X5 EA



Низкая просадка

Одной из выдающихся особенностей советника Gold X5 является его способность поддерживать низкие уровни просадок.



Высокий фактор прибыли

Советник предназначен для высокопроизводительной торговли, предлагая существенный фактор прибыли, что свидетельствует о его эффективности в получении прибыли от инвестиций с течением времени.



Сильная торговая логика

Советник использует надежную и эффективную торговую стратегию, которая не только фокусируется на прибыльности, но и минимизирует риски за счет четко определенной логики.



Легко использовать

Благодаря простым настройкам этот советник доступен трейдерам любого уровня опыта.



Полностью автоматизированный

Gold X5 EA устраняет необходимость постоянного мониторинга рынков за счет полной автоматизации торгового процесса.



Стратегия осознания риска

Советник Gold X5 не использует опасные торговые стратегии, а фокусируется на сохранении капитала, что делает его более безопасным вариантом для трейдеров, опасающихся высокорисковых торговых подходов.



Анализирует глобальный тренд: Открывает сделки строго в направлении тренда.

Безопасные методы: Исключены агрессивные стратегии, такие как мартингейл, сетки или локирование.

Фиксированные стопы: Четкий Stop Loss и Take Profit, без громоздких стоп-параметров.

Простота установки: Работает с базовыми настройками, требуется только выбор объема сделки или активация автоподсчета риска.

Подходит для проп-компаний: Соответствует строгим критериям риск-менеджмента.



Требования для работы Gold X5 EA MT4 :



Валютная пара: XAU/USD (Gold).

Таймфрейм: M30

Минимальный депозит: $100 (рекомендуется).

Брокер: Подходит любой надежный брокер.

Тип счета: Любой (стандартный, ECN и т.д.).

ВПС: По желанию, для обеспечения бесперебойной работы советника.



Важно:

Рынок Форекс имеет свой собственный риск. Есть много хороших и плохих дней. 100% гарантия на рынке Форекс — это большая ложь.

Прошлые результаты по сигналу не гарантируют, что у вас будут такие же результаты! Вы можете достичь тех же результатов, но это не 100%

Обратите внимание, что торговля сопряжена с риском, и важно понимать и эффективно управлять этим риском.

Рекомендуется использовать советник на демо-счете перед торговлей на реальном счете.



