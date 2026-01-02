TriParity AfterShock Catcher NonArbitrage Logic

TriParity AfterShock Catcher

TriParity AfterShock Catcher — это инструмент для исполнения сделок в рамках рабочего процесса TriParity. Он помогает превратить выбранный «режим aftershock» в повторяемое торговое решение с заранее определёнными входом / TP / SL и базовой статистикой — без опоры на прогнозы или «гарантированную возвратность к среднему».

Важно: это НЕ исполнение треугольного арбитража.
TriParity AfterShock Catcher торгует aftershock (временной лаг / переразгон → схождение), который может возникать после межбанковских потоков коррекции паритета.

Ценообразование (пошаговая модель)

Стартовая цена — $230. Далее цена повышается на $10 за каждые 10 проданных копий, с верхним пределом $300.

Что делает этот Catcher

  • Даёт структурированный способ исполнять и сопровождать выбранный сетап
  • Помогает заранее определить выходы (структура TP/SL), уменьшая эмоциональные решения
  • Включает концепцию Stats Board для дисциплинированной оценки:
    • Доли достижения TP (TP1–TP3) и доля SL как базовая проверка
    • Помогает замечать смену режима вместо предположения «оно всегда возвращается»

✅ Цель — не «предсказать рынок».
Цель — стандартизировать исполнение и снизить колебания / чрезмерную реакцию.

Почему статистика — часть дизайна

Треугольный арбитраж часто описывают как «тонкую безрисковую логику», но розничная торговля aftershock — не такая. Поскольку это не безрисково, TriParity использует статистику, чтобы заякорить ожидания по выходам и риску:

  • NOWCAST — основной фильтр режима
  • Stats — вторичны (подтверждение / базовая линия), а не «маркетинговая цифра», выбранная выборочно

Рекомендуемый торговый рабочий процесс (продаётся отдельно)

Торговля TriParity состоит из 3 шагов:

  1. Scanner (NOWCAST) → найти кандидатов A/B
  2. Проверка через AI (промпт → короткий отчёт) → согласованность с фундаменталом / проверка «слепых зон»
  3. Catcher → исполнение со структурированными входом / TP / SL / статистикой

Cross-sell (рекомендуется):
👉 Для максимально быстрого поиска кандидатов используйте TriParity PRO Scanner (NOWCAST встроен) (продаётся отдельно).
Catcher максимально эффективен, когда вы приходите с уже отфильтрованным кандидатом из Scanner.

Другие продукты этого автора
TriParity PRO LiveGAP Arbitrage Dashboard
Kazutaka Yamamoto
Индикаторы
TriParity PRO LiveGAP is an institutional-style, real-time triangular parity / arbitrage-gap dashboard for MetaTrader 5. It shows live Bid/Ask for triads (AB × BC = AC), the synthetic cross (SYN Bid/Ask), the gap in pips, BAND IN/OUT , and a built-in data-quality grade (OK/WRN/BAD) —so you can distinguish true market dislocation from feed / symbol / tick issues . It is designed to make rare “triangular arbitrage-like” moments visible and verifiable on-screen—typically observable but not practica
TriParity AfterShock PRO Scanner AiPrompt
Kazutaka Yamamoto
Индикаторы
TriParity AfterShock PRO Scanner (NOWCAST встроен) TriParity AfterShock PRO Scanner — это дискреционный инструмент MT5 для фильтрации рынка , построенный на треугольном паритете (AB×BC≈AC). Он помогает сократить список наблюдения и быстро находить качественные “aftershock”-режимы — кратковременные сетапы искажения, которые могут появляться на младших таймфреймах после межбанковских потоков коррекции паритета. Важно: это НЕ исполнение треугольного арбитража . Треугольный арбитраж требует почти
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв