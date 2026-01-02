TriParity AfterShock Catcher NonArbitrage Logic

TriParity AfterShock Catcher

TriParity AfterShock Catcher — это инструмент для исполнения сделок в рамках рабочего процесса TriParity. Он помогает превратить выбранный «режим aftershock» в повторяемое торговое решение с заранее определёнными входом / TP / SL и базовой статистикой — без опоры на прогнозы или «гарантированную возвратность к среднему».

✅ Важно: это НЕ исполнение треугольного арбитража.

TriParity AfterShock Catcher торгует aftershock (временной лаг / переразгон → схождение), который может возникать после межбанковских потоков коррекции паритета.

Ценообразование (пошаговая модель)

Стартовая цена — $230. Далее цена повышается на $10 за каждые 10 проданных копий, с верхним пределом $300.

Что делает этот Catcher

Даёт структурированный способ исполнять и сопровождать выбранный сетап

Помогает заранее определить выходы (структура TP/SL), уменьшая эмоциональные решения

Включает концепцию Stats Board для дисциплинированной оценки: Доли достижения TP (TP1–TP3) и доля SL как базовая проверка Помогает замечать смену режима вместо предположения «оно всегда возвращается»

для дисциплинированной оценки:

✅ Цель — не «предсказать рынок».

Цель — стандартизировать исполнение и снизить колебания / чрезмерную реакцию.

Почему статистика — часть дизайна

Треугольный арбитраж часто описывают как «тонкую безрисковую логику», но розничная торговля aftershock — не такая. Поскольку это не безрисково, TriParity использует статистику, чтобы заякорить ожидания по выходам и риску:

NOWCAST — основной фильтр режима

— основной фильтр режима Stats — вторичны (подтверждение / базовая линия), а не «маркетинговая цифра», выбранная выборочно

Рекомендуемый торговый рабочий процесс (продаётся отдельно)

Торговля TriParity состоит из 3 шагов:

Scanner (NOWCAST) → найти кандидатов A/B Проверка через AI (промпт → короткий отчёт) → согласованность с фундаменталом / проверка «слепых зон» Catcher → исполнение со структурированными входом / TP / SL / статистикой

