TriParity AfterShock Catcher NonArbitrage Logic
- Индикаторы
- Kazutaka Yamamoto
- Версия: 5.3
- Активации: 5
TriParity AfterShock Catcher
TriParity AfterShock Catcher — это инструмент для исполнения сделок в рамках рабочего процесса TriParity. Он помогает превратить выбранный «режим aftershock» в повторяемое торговое решение с заранее определёнными входом / TP / SL и базовой статистикой — без опоры на прогнозы или «гарантированную возвратность к среднему».
✅ Важно: это НЕ исполнение треугольного арбитража.
TriParity AfterShock Catcher торгует aftershock (временной лаг / переразгон → схождение), который может возникать после межбанковских потоков коррекции паритета.
Ценообразование (пошаговая модель)
Стартовая цена — $230. Далее цена повышается на $10 за каждые 10 проданных копий, с верхним пределом $300.
Что делает этот Catcher
- Даёт структурированный способ исполнять и сопровождать выбранный сетап
- Помогает заранее определить выходы (структура TP/SL), уменьшая эмоциональные решения
- Включает концепцию Stats Board для дисциплинированной оценки:
- Доли достижения TP (TP1–TP3) и доля SL как базовая проверка
- Помогает замечать смену режима вместо предположения «оно всегда возвращается»
✅ Цель — не «предсказать рынок».
Цель — стандартизировать исполнение и снизить колебания / чрезмерную реакцию.
Почему статистика — часть дизайна
Треугольный арбитраж часто описывают как «тонкую безрисковую логику», но розничная торговля aftershock — не такая. Поскольку это не безрисково, TriParity использует статистику, чтобы заякорить ожидания по выходам и риску:
- NOWCAST — основной фильтр режима
- Stats — вторичны (подтверждение / базовая линия), а не «маркетинговая цифра», выбранная выборочно
Рекомендуемый торговый рабочий процесс (продаётся отдельно)
Торговля TriParity состоит из 3 шагов:
- Scanner (NOWCAST) → найти кандидатов A/B
- Проверка через AI (промпт → короткий отчёт) → согласованность с фундаменталом / проверка «слепых зон»
- Catcher → исполнение со структурированными входом / TP / SL / статистикой
