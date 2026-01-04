GoldScalperPro
- エキスパート
- Reynaldo Jr Audencial Pascual
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
GoldScalperPro – ゴールド自動取引EA（MT5）
GoldScalperProは、MetaTrader 5用の完全自動エキスパートアドバイザー（EA）で、ゴールド（XAUUSD）およびその他のボラティリティの高い市場向けに設計されています。価格アクション分析、スマートマネーコンセプト、およびマルチ確認ロジックを組み合わせて、高確率のスキャルピングおよびデイトレードの取引を特定します。
主な機能
EMAトレンドフィルター – 市場の主要トレンドを判断
フェアバリューギャップ（FVG）検出 – 価格の非効率ポイントを特定
スイング高値/低値構造（Swing High / Swing Low） – 正確なエントリーのために市場構造を追跡
ATRベースのローソク足強度 – モメンタムとボラティリティを評価
出来高確認 – 出来高データでシグナルを確認
スマートサプライ＆デマンドゾーン – 重要なサポートおよびレジスタンスをハイライト
オプション：強力なローソク足モメンタムでのエントリー – 大きな動きを捉える
自動SL＆TP＋5段階USDベースの利益ロック – リスク管理と利益確保
取引制限＆スリッページ保護 – 過剰取引や予期せぬ損失を防止
リアルタイムチャートステータスパネル – 重要指標を常に表示
安全性と遵守
マーチンゲールなし
グリッド取引なし
ヘッジなし
リペイントなし
推奨設定
通貨ペア: XAUUSD
時間足: M5
ブローカー: 低スプレッドECN（例：XM Ultra Low Micro）
最低口座残高: 200 USD
ロットサイズ: 最小0.1
入力パラメータ（全てTRUE推奨）:
UseEMAFilter = true
UseFVGCheck = true
UseSwingCheck = true
UseATRBodyFilter = true
UseVolumeConfirmation = true
⚠ 重要: 実際の資金で取引する前に、必ずデモ口座でテストしてください。