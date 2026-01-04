GoldScalperPro
- Experts
- Reynaldo Jr Audencial Pascual
- Version: 1.0
- Activations: 5
GoldScalperPro – EA de trading automatique pour l’or (MT5)
GoldScalperPro est un Expert Advisor entièrement automatique pour MetaTrader 5, conçu pour l’or (XAUUSD) et d’autres marchés volatils.
Il combine Price Action, concepts Smart Money et confirmations multiples pour identifier des trades à haute probabilité.
Principales fonctionnalités
-
Filtre de tendance EMA
-
Détection des Fair Value Gaps (FVG)
-
Structure Swing High / Swing Low
-
Confirmation par ATR et volume
-
Zones d’offre et de demande automatiques
-
Entrées optionnelles sur chandeliers forts
-
SL et TP automatiques avec 5 niveaux de verrouillage des gains (USD)
-
Limites de trades et contrôle du slippage
-
Tableau de bord en temps réel
Sécurité et conformité
-
Pas de martingale
-
Pas de grille
-
Pas de hedging
-
Pas de repaint
Recommandé : XAUUSD, timeframe M5–M15, broker ECN à faible spread
⚠ Toujours tester sur un compte démo avant d’utiliser des fonds réels.