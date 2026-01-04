GoldScalperPro – EA de trading automatique pour l’or (MT5)

GoldScalperPro est un Expert Advisor entièrement automatique pour MetaTrader 5, conçu pour l’or (XAUUSD) et d’autres marchés volatils.

Il combine Price Action, concepts Smart Money et confirmations multiples pour identifier des trades à haute probabilité.

Principales fonctionnalités

Filtre de tendance EMA

Détection des Fair Value Gaps (FVG)

Structure Swing High / Swing Low

Confirmation par ATR et volume

Zones d’offre et de demande automatiques

Entrées optionnelles sur chandeliers forts

SL et TP automatiques avec 5 niveaux de verrouillage des gains (USD)

Limites de trades et contrôle du slippage

Tableau de bord en temps réel

Sécurité et conformité

Pas de martingale

Pas de grille

Pas de hedging

Pas de repaint

Recommandé : XAUUSD, timeframe M5–M15, broker ECN à faible spread

⚠ Toujours tester sur un compte démo avant d’utiliser des fonds réels.