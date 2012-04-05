GoldScalperPro
- Asesores Expertos
- Reynaldo Jr Audencial Pascual
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
GoldScalperPro – EA Automatizado de Trading de Oro (MT5)
GoldScalperPro es un Asesor Experto (EA) completamente automatizado para MetaTrader 5, diseñado específicamente para operar oro (XAUUSD) y otros mercados volátiles. Combina análisis de acción del precio, conceptos de smart money y lógica de múltiples confirmaciones para identificar operaciones de scalping e intradía de alta probabilidad.
Características principales
-
Filtro de tendencia EMA – identifica la tendencia predominante del mercado.
-
Detección de Fair Value Gap (FVG) – encuentra ineficiencias clave del precio.
-
Estructura Swing High / Swing Low – sigue la estructura del mercado para entradas precisas.
-
Fuerza de vela basada en ATR – mide el impulso y la volatilidad.
-
Confirmación de volumen – valida las señales con datos de volumen.
-
Zonas inteligentes de oferta y demanda – resalta niveles críticos de soporte y resistencia.
-
Entradas opcionales por fuerte impulso de vela – captura movimientos potentes.
-
SL y TP automáticos con bloqueo de ganancias en USD de 5 etapas – gestiona riesgos y asegura beneficios.
-
Límites de operaciones y protección contra deslizamiento – evita sobreoperar y pérdidas inesperadas.
-
Panel de estado en tiempo real en el gráfico – muestra métricas clave al instante.
Seguro y conforme
-
Sin martingala
-
Sin trading en rejilla
-
Sin cobertura (hedging)
-
Sin repintado
Configuración recomendada
-
Símbolo: XAUUSD
-
Temporalidad: M5
-
Broker: ECN de bajo spread (por ejemplo, XM Ultra Low Micro)
-
Saldo mínimo de cuenta: 200 USD
-
Tamaño de lote: mínimo 0.1 lotes
-
Parámetros de entrada (todos TRUE):
-
UseEMAFilter = true
-
UseFVGCheck = true
-
UseSwingCheck = true
-
UseATRBodyFilter = true
-
UseVolumeConfirmation = true
-
⚠ Importante: Siempre prueba primero en una cuenta demo antes de operar con dinero real.