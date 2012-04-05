GoldScalperPro

GoldScalperPro – EA Automatizado de Trading de Oro (MT5)

GoldScalperPro es un Asesor Experto (EA) completamente automatizado para MetaTrader 5, diseñado específicamente para operar oro (XAUUSD) y otros mercados volátiles. Combina análisis de acción del precio, conceptos de smart money y lógica de múltiples confirmaciones para identificar operaciones de scalping e intradía de alta probabilidad.

Características principales

  • Filtro de tendencia EMA – identifica la tendencia predominante del mercado.

  • Detección de Fair Value Gap (FVG) – encuentra ineficiencias clave del precio.

  • Estructura Swing High / Swing Low – sigue la estructura del mercado para entradas precisas.

  • Fuerza de vela basada en ATR – mide el impulso y la volatilidad.

  • Confirmación de volumen – valida las señales con datos de volumen.

  • Zonas inteligentes de oferta y demanda – resalta niveles críticos de soporte y resistencia.

  • Entradas opcionales por fuerte impulso de vela – captura movimientos potentes.

  • SL y TP automáticos con bloqueo de ganancias en USD de 5 etapas – gestiona riesgos y asegura beneficios.

  • Límites de operaciones y protección contra deslizamiento – evita sobreoperar y pérdidas inesperadas.

  • Panel de estado en tiempo real en el gráfico – muestra métricas clave al instante.

Seguro y conforme

  • Sin martingala

  • Sin trading en rejilla

  • Sin cobertura (hedging)

  • Sin repintado

Configuración recomendada

  • Símbolo: XAUUSD

  • Temporalidad: M5

  • Broker: ECN de bajo spread (por ejemplo, XM Ultra Low Micro)

  • Saldo mínimo de cuenta: 200 USD

  • Tamaño de lote: mínimo 0.1 lotes

  • Parámetros de entrada (todos TRUE):

    • UseEMAFilter = true

    • UseFVGCheck = true

    • UseSwingCheck = true

    • UseATRBodyFilter = true

    • UseVolumeConfirmation = true

Importante: Siempre prueba primero en una cuenta demo antes de operar con dinero real.


