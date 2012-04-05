GoldScalperPro – EA Automatizado de Trading de Oro (MT5)

GoldScalperPro es un Asesor Experto (EA) completamente automatizado para MetaTrader 5, diseñado específicamente para operar oro (XAUUSD) y otros mercados volátiles. Combina análisis de acción del precio, conceptos de smart money y lógica de múltiples confirmaciones para identificar operaciones de scalping e intradía de alta probabilidad.

Características principales

Filtro de tendencia EMA – identifica la tendencia predominante del mercado.

Detección de Fair Value Gap (FVG) – encuentra ineficiencias clave del precio.

Estructura Swing High / Swing Low – sigue la estructura del mercado para entradas precisas.

Fuerza de vela basada en ATR – mide el impulso y la volatilidad.

Confirmación de volumen – valida las señales con datos de volumen.

Zonas inteligentes de oferta y demanda – resalta niveles críticos de soporte y resistencia.

Entradas opcionales por fuerte impulso de vela – captura movimientos potentes.

SL y TP automáticos con bloqueo de ganancias en USD de 5 etapas – gestiona riesgos y asegura beneficios.

Límites de operaciones y protección contra deslizamiento – evita sobreoperar y pérdidas inesperadas.

Panel de estado en tiempo real en el gráfico – muestra métricas clave al instante.

Seguro y conforme

Sin martingala

Sin trading en rejilla

Sin cobertura (hedging)

Sin repintado

Configuración recomendada

Símbolo: XAUUSD

Temporalidad: M5

Broker: ECN de bajo spread (por ejemplo, XM Ultra Low Micro )

Saldo mínimo de cuenta: 200 USD

Tamaño de lote: mínimo 0.1 lotes

Parámetros de entrada (todos TRUE): UseEMAFilter = true UseFVGCheck = true UseSwingCheck = true UseATRBodyFilter = true UseVolumeConfirmation = true



⚠ Importante: Siempre prueba primero en una cuenta demo antes de operar con dinero real.