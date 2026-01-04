GoldScalperPro
GoldScalperPro – EA automatico per trading su oro (MT5)
GoldScalperPro è un Expert Advisor completamente automatico per MetaTrader 5, progettato per oro (XAUUSD) e altri mercati volatili.
Combina Price Action, concetti Smart Money e conferme multiple per individuare operazioni ad alta probabilità.
Funzionalità principali
Filtro di trend EMA
Rilevamento Fair Value Gap (FVG)
Struttura Swing High / Swing Low
Conferma tramite ATR e volume
Zone di domanda e offerta automatiche
Entrate opzionali su candele forti
SL e TP automatici con blocco profitti in 5 fasi (USD)
Limiti operativi e controllo dello slippage
Pannello di stato in tempo reale
Sicuro e conforme al mercato
Nessun martingale
Nessuna griglia
Nessun hedging
Nessun repaint
Consigliato: XAUUSD, timeframe M5–M15, broker ECN a basso spread
⚠ Testare sempre su conto demo prima di operare con denaro reale.