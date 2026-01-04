GoldScalperPro

GoldScalperPro – EA automatico per trading su oro (MT5)

GoldScalperPro è un Expert Advisor completamente automatico per MetaTrader 5, progettato per oro (XAUUSD) e altri mercati volatili.
Combina Price Action, concetti Smart Money e conferme multiple per individuare operazioni ad alta probabilità.

Funzionalità principali

  • Filtro di trend EMA

  • Rilevamento Fair Value Gap (FVG)

  • Struttura Swing High / Swing Low

  • Conferma tramite ATR e volume

  • Zone di domanda e offerta automatiche

  • Entrate opzionali su candele forti

  • SL e TP automatici con blocco profitti in 5 fasi (USD)

  • Limiti operativi e controllo dello slippage

  • Pannello di stato in tempo reale

Sicuro e conforme al mercato

  • Nessun martingale

  • Nessuna griglia

  • Nessun hedging

  • Nessun repaint

Consigliato: XAUUSD, timeframe M5–M15, broker ECN a basso spread

⚠ Testare sempre su conto demo prima di operare con denaro reale.


