GoldScalperPro

GoldScalperPro – EA Automatizado de Trading de Ouro (MT5)

GoldScalperPro é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado para MetaTrader 5, projetado especificamente para operar ouro (XAUUSD) e outros mercados voláteis. Combina análise de price action, conceitos de smart money e lógica de múltiplas confirmações para identificar trades de scalping e intraday de alta probabilidade.

Principais Funcionalidades

  • Filtro de tendência EMA – identifica a tendência predominante do mercado.

  • Detecção de Fair Value Gap (FVG) – identifica ineficiências críticas de preço.

  • Estrutura Swing High / Swing Low – acompanha a estrutura do mercado para entradas precisas.

  • Força de candle baseada em ATR – mede o impulso e a volatilidade.

  • Confirmação de volume – valida sinais de trade com dados de volume.

  • Zonas inteligentes de oferta e demanda – destaca níveis críticos de suporte e resistência.

  • Entradas opcionais por forte momentum de candle – captura movimentos de mercado potentes.

  • SL e TP automáticos com bloqueio de lucro em USD em 5 etapas – gerencia risco e protege lucros.

  • Limites de trade e proteção contra slippage – previne sobreposição de operações e perdas inesperadas.

  • Painel de status em tempo real no gráfico – exibe métricas chave instantaneamente.

Seguro e Confiável

  • Sem martingale

  • Sem trading em grade (grid)

  • Sem hedge

  • Sem repintura

Configurações Recomendadas

  • Símbolo: XAUUSD

  • Timeframe: M5

  • Corretora: ECN de baixo spread (ex.: XM Ultra Low Micro)

  • Saldo mínimo da conta: 200 USD

  • Tamanho de lote: mínimo 0.1

  • Parâmetros de entrada (todos TRUE):

    • UseEMAFilter = true

    • UseFVGCheck = true

    • UseSwingCheck = true

    • UseATRBodyFilter = true

    • UseVolumeConfirmation = true

Importante: Sempre teste em uma conta demo antes de operar com dinheiro real.


Produtos recomendados
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Experts
BoBot Scalper — A Nova Era do Scalping de Tendência Chegou. Se você opera XAUUSD , índices ou pares de alta velocidade… este EA foi feito para você. O BoBot Scalper utiliza um motor refinado MACD/LWMA para detectar verdadeiras entradas de continuação de tendência antes da maioria . Ele reage rápido, gerencia o risco com precisão e protege o lucro usando um sistema de trailing em moeda baseado em etapas — um dos métodos mais inteligentes que você encontrará em um EA de scalping. Ele NÃO usa marti
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de  MT5 do indicador de seta Matrix  com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
PipFinite EA Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
3.67 (9)
Experts
The Official Automated Version of the Powerful Indicator PipFinite Trend PRO EA Trend PRO trades the signal of PipFinite Trend PRO and manages the trade depending on the user's preference. The EA includes many customizable features that can further enhance the Trend PRO trading strategy. Features like Entry and Exit Filters, Higher Timeframe Filter, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, News Filter and MORE! The Innovative Solution EA Trend PRO was created to make your trading more
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
A estratégia do robô é baseada na ensinada pelo Stormer. Segue a explicação da mesma: Quando o RSI fica abaixo de 25, compramos nos últimos 15 minutos do pregão a mercado e o stop de ganho fica na maior máxima dos dois últimos dias. Sendo o mesmo movimentado até ser atingido ou ir para baixo da entrada (quando encerramos a posição a mercado, independente de termos atingido o número máximo de dias). Como utilizo? Configura o Lote e configure a hora e minuto que o EA deve operar. O mesmo só se
Open lock MT5
Sergey Likho
5 (4)
Experts
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 4 is available here The algorithm of the EA uses counter transactions and a large number of open positions, therefore, need to use it on a hedge account
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Stallion EA MT5
Masoud Karamidarmarani
Experts
Starting sale price is 159$ The next price will be 299$. So grab yours now! Stallion expert advisor is the product of years of research, development, and testing. This EA uses two price action strategies for entering a position and recovering the lost trades. Every position has its specific stop-loss and take-profit but by increasing lot-size EA will recover losses. with all that said the drawdown is often fairly low. minimum balance 500$, recommended balance 1000$. minimum leverage: 1:500, rec
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Bawaba Grid Scalping
Zaky Hamdoun
5 (1)
Experts
Introduction and Description Bawaba, from the Arabic word for "Grid", is a grid-based scalping robot for FOREX currency pairs. It has adjustable stoploss and takeprofits, as well as the possibility of having a fixed volume or adapting to the account balance. Grid scalping is when a grid of orders is created by increasing and decreasing prices incrementally above and below a set price. Below is a list of the different characteristics of the expert advisor: No Martingale. Grid scalping and trading
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
O Investopedia FIVE EA é baseado neste artigo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO - Procure negociação de pares de moedas abaixo da EMA do período X e MACD em território negativo. - Aguarde que o preço ultrapasse a EMA do período X e, em seguida, certifique-se de que o MACD esteja no processo de passagem de negativo para positivo ou tenha cruzado em território positivo dentro de cinco barras. - Faça compras em X pips acima da EMA do
Cypher King
Youssef Souih Hejjaji
Experts
Cypher King is now available! Cypher King delivers consistent performance without the gimmicks. Built for GBPJPY, easily adaptable to other pairs, and designed to thrive in real market conditions. Why Choose Cypher King? AI-Driven Precision At the heart of Cypher King lies a powerful neural network that analyzes live price action using a synchronized blend of MACD, RSI, EMAs, Bollinger Bands , and more. No Martingale, No Nonsense Forget risky systems. Cypher King uses stable logic , avoiding pos
Neural trendlock hybrid system
Josias Antimano Nazal
Experts
TrendLock Hybrid System is an advanced all-in-one Expert Advisor built for traders who demand precision, consistency, and adaptability in any market condition. It combines multiple trading logics into a unified hybrid framework to deliver smarter and more efficient execution. Core Features:  Adaptive risk management that adjusts automatically to market volatility. Detects sideways conditions and avoids low-probability setups. Guides trade direction by identifying short-term momentum for both
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experts
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Experts
Description of Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA is a powerful, simple, and user-friendly trading tool designed for traders seeking an effective scalping strategy. This fully automated EA saves you time and maximizes profit opportunities from short-term price movements. Key Features Fully Automated : Scalping MT5 EA handles every stage of trading, from market analysis to order placement and risk management. Easy Setup : With simple input parameters, you can customize the EA to suit your trading st
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Experts
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
Robô de negociação no indicador MACD Esta é uma versão simplificada do robô de negociação, usa apenas uma estratégia de entrada (a versão avançada possui mais de 10 estratégias) Benefícios do especialista: Escalpelamento, Martingale, negociação em rede. Você pode configurar a negociação com apenas um pedido ou uma grade de pedidos. Uma grade de ordens altamente personalizável com uma etapa dinâmica, fixa ou multiplicadora e lote de negociação permitirá que você adapte o Expert Advisor a pra
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Adicionada a capacidade de alterar o tamanho do lote e tornar o EA o mais barato possível. Ao comprá-lo, você receberá suporte e futuras atualizações. Por favor, apoie a sua evolução. Este EA está pronto para uso. AussiePrecision é um Expert Advisor (EA) sensível ao tempo para MetaTrader 5, projetado especificamente para o par de moedas AUD/USD. Ele foi desenvolvido para executar operações em momentos pré-definidos e controlados, sendo ideal para traders que desejam automatizar entradas com alta
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Experts
REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experts
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get BF Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! For Settings, Instructions
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.68 (25)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (19)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. Golden Hen EA não usa grade (grid), martingale ou técnicas de preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (27)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Domínio Digital no XAUUSD Sinal ao vivo e monitoramento: Acompanhe o desempenho do sistema em tempo real na conta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoção: Você pode receber o robô Cryon X-9000 de presente. Para detalhes e acesso, entre em contato diretamente. The Techno Deity é um ecossistema de trading de alta tecnologia para quem busca ordem estrutural no mercado de ouro. Utiliza um algoritmo de intuição digital para identificar zonas institucionais e deseq
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Apresentando Marvelous EA: Seu Companheiro de Trading Definitivo Desbloqueie todo o potencial do mercado Forex com Marvelous EA, uma solução automatizada de trading de ponta, projetada para maximizar seus lucros e minimizar os riscos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado com recursos avançados para navegar com precisão e eficiência no dinâmico mercado Forex. OURO - XAUUSD - H1 Desempenho de conta real: https://www.mql5.com/pt/signals/ 2321875 Principais Recursos:
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (38)
Experts
Aura Bitcoin Hash EA é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, o Aura BTC oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar o par de moedas BTCUSD (Bitcoin). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 2017 a 2025. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.95 (38)
Experts
VolumeHedger EA [ Sinais ao Vivo ]  ,  [ Meu Canal ]   ,  [ Arquivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ] Contas recomendadas: Alta alavancagem Standard, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO etc.) O desenvolvedor deste EA comprovou seu profissionalismo pela qualidade de seus outros robôs. Com o Volume Hedger EA  Graças à capacidade de definir uma estratégia de entrada usando um Indicador Personalizado, você não precisará mais comprar EAs adicionais! Este EA é um algoritmo de trading avançado que co
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário