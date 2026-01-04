GoldScalperPro – EA Automatizado de Trading de Ouro (MT5)

GoldScalperPro é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado para MetaTrader 5, projetado especificamente para operar ouro (XAUUSD) e outros mercados voláteis. Combina análise de price action, conceitos de smart money e lógica de múltiplas confirmações para identificar trades de scalping e intraday de alta probabilidade.

Principais Funcionalidades

Filtro de tendência EMA – identifica a tendência predominante do mercado.

Detecção de Fair Value Gap (FVG) – identifica ineficiências críticas de preço.

Estrutura Swing High / Swing Low – acompanha a estrutura do mercado para entradas precisas.

Força de candle baseada em ATR – mede o impulso e a volatilidade.

Confirmação de volume – valida sinais de trade com dados de volume.

Zonas inteligentes de oferta e demanda – destaca níveis críticos de suporte e resistência.

Entradas opcionais por forte momentum de candle – captura movimentos de mercado potentes.

SL e TP automáticos com bloqueio de lucro em USD em 5 etapas – gerencia risco e protege lucros.

Limites de trade e proteção contra slippage – previne sobreposição de operações e perdas inesperadas.

Painel de status em tempo real no gráfico – exibe métricas chave instantaneamente.

Seguro e Confiável

Sem martingale

Sem trading em grade (grid)

Sem hedge

Sem repintura

Configurações Recomendadas

Símbolo: XAUUSD

Timeframe: M5

Corretora: ECN de baixo spread (ex.: XM Ultra Low Micro )

Saldo mínimo da conta: 200 USD

Tamanho de lote: mínimo 0.1

Parâmetros de entrada (todos TRUE): UseEMAFilter = true UseFVGCheck = true UseSwingCheck = true UseATRBodyFilter = true UseVolumeConfirmation = true



⚠ Importante: Sempre teste em uma conta demo antes de operar com dinheiro real.