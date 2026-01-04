GoldScalperPro
- Experts
- Reynaldo Jr Audencial Pascual
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
GoldScalperPro – EA Automatizado de Trading de Ouro (MT5)
GoldScalperPro é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado para MetaTrader 5, projetado especificamente para operar ouro (XAUUSD) e outros mercados voláteis. Combina análise de price action, conceitos de smart money e lógica de múltiplas confirmações para identificar trades de scalping e intraday de alta probabilidade.
Principais Funcionalidades
-
Filtro de tendência EMA – identifica a tendência predominante do mercado.
-
Detecção de Fair Value Gap (FVG) – identifica ineficiências críticas de preço.
-
Estrutura Swing High / Swing Low – acompanha a estrutura do mercado para entradas precisas.
-
Força de candle baseada em ATR – mede o impulso e a volatilidade.
-
Confirmação de volume – valida sinais de trade com dados de volume.
-
Zonas inteligentes de oferta e demanda – destaca níveis críticos de suporte e resistência.
-
Entradas opcionais por forte momentum de candle – captura movimentos de mercado potentes.
-
SL e TP automáticos com bloqueio de lucro em USD em 5 etapas – gerencia risco e protege lucros.
-
Limites de trade e proteção contra slippage – previne sobreposição de operações e perdas inesperadas.
-
Painel de status em tempo real no gráfico – exibe métricas chave instantaneamente.
Seguro e Confiável
-
Sem martingale
-
Sem trading em grade (grid)
-
Sem hedge
-
Sem repintura
Configurações Recomendadas
-
Símbolo: XAUUSD
-
Timeframe: M5
-
Corretora: ECN de baixo spread (ex.: XM Ultra Low Micro)
-
Saldo mínimo da conta: 200 USD
-
Tamanho de lote: mínimo 0.1
-
Parâmetros de entrada (todos TRUE):
-
UseEMAFilter = true
-
UseFVGCheck = true
-
UseSwingCheck = true
-
UseATRBodyFilter = true
-
UseVolumeConfirmation = true
-
⚠ Importante: Sempre teste em uma conta demo antes de operar com dinheiro real.