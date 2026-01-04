GoldScalperPro

GoldScalperPro – MT5 Altın Otomatik Trading EA

GoldScalperPro, MetaTrader 5 için tamamen otomatik bir Expert Advisor’dır ve Altın (XAUUSD) ile diğer volatil piyasalara yönelik tasarlanmıştır.
Price Action, Smart Money konseptleri ve çoklu onaylama yöntemlerini kullanarak yüksek olasılıklı scalping ve günübirlik işlemleri tespit eder.

Temel Özellikler

  • EMA trend filtresi

  • Fair Value Gap (FVG) tespiti

  • Swing High / Swing Low yapısı

  • ATR ve hacim onayı

  • Otomatik arz ve talep bölgeleri

  • Güçlü mumlarla opsiyonel girişler

  • Otomatik SL & TP, 5 aşamalı USD kar kilitleme

  • İşlem limitleri ve slippage kontrolü

  • Gerçek zamanlı durum paneli

Güvenli ve Piyasa Uyumlu

  • Martingale yok

  • Grid yok

  • Hedging yok

  • Repaint yok

Önerilen: XAUUSD, M5–M15 zaman dilimi, düşük spread ECN broker

⚠ Gerçek para ile işlem yapmadan önce mutlaka demo hesapta test edin.


CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get BF Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! For Settings, Instructions
