GoldScalperPro
- Uzman Danışmanlar
- Reynaldo Jr Audencial Pascual
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
GoldScalperPro – MT5 Altın Otomatik Trading EA
GoldScalperPro, MetaTrader 5 için tamamen otomatik bir Expert Advisor’dır ve Altın (XAUUSD) ile diğer volatil piyasalara yönelik tasarlanmıştır.
Price Action, Smart Money konseptleri ve çoklu onaylama yöntemlerini kullanarak yüksek olasılıklı scalping ve günübirlik işlemleri tespit eder.
Temel Özellikler
-
EMA trend filtresi
-
Fair Value Gap (FVG) tespiti
-
Swing High / Swing Low yapısı
-
ATR ve hacim onayı
-
Otomatik arz ve talep bölgeleri
-
Güçlü mumlarla opsiyonel girişler
-
Otomatik SL & TP, 5 aşamalı USD kar kilitleme
-
İşlem limitleri ve slippage kontrolü
-
Gerçek zamanlı durum paneli
Güvenli ve Piyasa Uyumlu
-
Martingale yok
-
Grid yok
-
Hedging yok
-
Repaint yok
Önerilen: XAUUSD, M5–M15 zaman dilimi, düşük spread ECN broker
⚠ Gerçek para ile işlem yapmadan önce mutlaka demo hesapta test edin.