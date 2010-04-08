GoldScalperPro – 금 자동 거래 EA (MT5)

GoldScalperPro는 MetaTrader 5용 완전 자동화 전문가(Expert Advisor, EA)로, 금(XAUUSD) 및 변동성이 높은 시장을 위해 설계되었습니다. 가격 행동 분석(Price Action), 스마트 머니 개념(Smart Money Concepts), 그리고 **다중 확인 로직(Multi-Confirmation Logic)**을 결합하여 고확률 스캘핑 및 데이 트레이드 거래를 식별합니다.

주요 기능

EMA 추세 필터 – 시장의 주요 추세를 식별

공정 가치 갭(FVG) 감지 – 가격 비효율 구간을 탐지

스윙 고점/저점 구조(Swing High / Swing Low) – 정확한 진입을 위한 시장 구조 추적

ATR 기반 캔들 강도 – 모멘텀과 변동성 평가

거래량 확인 – 거래 신호를 거래량 데이터로 검증

스마트 수급 구간(Supply & Demand Zones) – 주요 지지 및 저항 영역 표시

옵션: 강력한 캔들 모멘텀 진입 – 강한 움직임 포착

자동 SL & TP + 5단계 USD 기반 이익 고정 – 위험 관리 및 이익 확보

거래 제한 및 슬리피지 보호 – 과도한 거래 및 예기치 않은 손실 방지

실시간 차트 상태 패널 – 주요 지표 즉시 표시

안전 및 준수

마틴게일 없음

그리드 거래 없음

헤징 없음

리페인트 없음

추천 설정

심볼: XAUUSD

타임프레임: M5

브로커: 저스프레드 ECN (예: XM Ultra Low Micro )

최소 계좌 잔고: 200 USD

로트 크기: 최소 0.1

입력 파라미터 (모두 TRUE 권장): UseEMAFilter = true UseFVGCheck = true UseSwingCheck = true UseATRBodyFilter = true UseVolumeConfirmation = true



⚠ 중요: 실제 자금으로 거래하기 전에 반드시 데모 계좌에서 테스트하세요.