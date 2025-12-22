PriceMovementMapperBR

Price Movement Mapper B3 - Эксклюзивный индикатор для бразильской фондовой биржи

Техническое описание:
Price Movement Mapper B3 - это продвинутый индикатор, разработанный специально для технического анализа активов, торгуемых на Бразильской фондовой бирже (B3). Этот визуальный инструмент отображает дневные движения цен через уникальное графическое представление, сочетающее цветные блоки со стратегически размещенными вертикальными линиями.

Ключевые особенности:

  • Цветные дневные блоки: Четкое визуальное представление отношения открытия/закрытия

  • Полное временное покрытие: Блоки рисуются с 00:00 до 23:59 (24 часа)

  • Умное позиционирование фитилей: Вертикальные линии размещаются точно в середине торговой сессии B3 (~13:30)

  • Опорные линии: Максимум и минимум предыдущего дня с описательными метками

  • Система предупреждений: Оповещения о доступности исторических данных

Эксклюзивные функции B3:
Разработано с учетом особенностей бразильского рынка:

  • Специфические торговые часы B3 (10:00-17:59)

  • Автоматическая корректировка сплитов и обратных сплитов

  • Точное временное позиционирование визуальных элементов

  • Оптимизировано для поведения бразильских активов

Требования:

  • MetaTrader 5

  • Таймфреймы меньше D1 (внутридневные)

  • Исторические данные актива

  • Активы, торгуемые на B3 (рекомендуется)


