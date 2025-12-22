PriceMovementMapperBR
Price Movement Mapper B3 - Brezilya Borsası Özel Göstergesi
Teknik Açıklama:
Price Movement Mapper B3, Brezilya Borsası'nda (B3) işlem gören varlıkların teknik analizi için özel olarak geliştirilmiş ileri düzey bir göstergedir. Bu görsel araç, renkli blokları stratejik olarak yerleştirilmiş dikey çizgilerle birleştiren benzersiz bir grafiksel temsil aracılığıyla günlük fiyat hareketlerini haritalar.
Temel Özellikler:
Renkli Günlük Bloklar: Açılış/kapanış ilişkisinin net görsel temsili
Tam Zaman Kapsamı: 00:00'dan 23:59'a kadar blok çizimi (24 saat)
Akıllı Fitil Konumlandırma: Dikey çizgiler B3 işlem seansının tam ortasında (~13:30)
Referans Çizgileri: Açıklayıcı etiketli önceki gün yüksek ve düşük seviyeleri
Uyarı Sistemi: Tarihsel veri kullanılabilirliği hakkında bildirimler
Özel B3 Özellikleri:
Brezilya pazarı özellikleri dikkate alınarak geliştirildi:
Özel B3 işlem saatleri (10:00-17:59)
Bölünme ve ters bölünme için otomatik ayarlama
Görsel öğelerin hassas zamansal konumlandırması
Brezilya varlık davranışı için optimize edildi
Gereksinimler:
MetaTrader 5
D1'den küçük zaman dilimleri (gün içi)
Varlık tarihsel verileri
B3'te işlem gören varlıklar (tavsiye edilir)