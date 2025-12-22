PriceMovementMapperBR

Price Movement Mapper B3 - Indicador Exclusivo para Bolsa Brasileña

Descripción Técnica:
El Price Movement Mapper B3 es un indicador avanzado desarrollado específicamente para el análisis técnico de activos negociados en la Bolsa de Valores Brasileña (B3). Esta herramienta visual mapea los movimientos diarios de precios mediante una representación gráfica única que combina bloques coloreados con líneas verticales estratégicamente colocadas.

Características Principales:

  • Bloques Diarios Coloreados: Representación visual clara de la relación apertura/cierre

  • Cobertura Temporal Completa: Bloques dibujados de 00:00 a 23:59 (24 horas)

  • Posicionamiento Inteligente de Mechas: Líneas verticales posicionadas en el medio exacto de la sesión B3 (~13:30)

  • Líneas de Referencia: Máximo y mínimo del día anterior con etiquetas descriptivas

  • Sistema de Advertencias: Alertas sobre disponibilidad de datos históricos

Funciones Exclusivas B3:
Desarrollado considerando particularidades del mercado brasileño:

  • Horarios específicos de negociación B3 (10:00-17:59)

  • Ajuste automático para splits y splits inversos

  • Posicionamiento temporal preciso de elementos visuales

  • Optimizado para comportamiento de activos brasileños

Requisitos:

  • MetaTrader 5

  • Timeframes menores que D1 (intradía)

  • Datos históricos del activo

  • Activos negociados en B3 (recomendado)


