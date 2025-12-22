PriceMovementMapperBR

PriceMovementMapper Everton Fernando Da Silva Messias 유틸리티

PriceMovementMapper는 가격 행동에 대한 독특한 시각적 접근 방식으로 기술 분석을 혁신합니다. MT5용 이 혁신적인 지표는 동적 블록을 생성하여 일일 시가/종가 범위를 지능형 수직선으로 매핑하고 가격 극한값을 보여줍니다. 기존 도구와 달리 색상으로 구분된 사각형과 직관적인 연결선을 통해 시장 구조, 추세 강도 및 주요 지지/저항 수준을 선명하게 시각화합니다. 각 거래일은 시가에서 종가까지 가격의 전체 여정을 보여주는 독특한 블록으로 표현되며, 수직 확장은 가격이 시가 및 종가 수준을 얼마나 넘어 이동했는지 보여줍니다. 높은 확률의 거래 기회 식별에서 우위를 찾는 스윙 트레이더, 기술 분석가 및 가격 행동 애호가에게 이상적입니다. 이 지표는 모든 금융 상품 및 일간 이하의 모든 타임프레임에서 작동하며, 사용자 정의 가능한 색상, 스타일 및 채우기 옵션을 통해 시장 움직임에 대한 비교할 수 없는 명확성과 맞춤형 거래 경험을 제공합니다. PriceMovementMapper