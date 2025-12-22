PriceMovementMapperBR
- 유틸리티
- Everton Fernando Da Silva Messias
- 버전: 3.32
- 활성화: 5
Price Movement Mapper B3 - 브라질 주식 시장 전용 지표
기술 설명:
Price Movement Mapper B3는 브라질 증권 거래소(B3)에서 거래되는 자산의 기술적 분석을 위해 특별히 개발된 고급 지표입니다. 이 시각적 도구는 색상 블록과 전략적으로 배치된 수직선을 결합한 고유한 그래픽 표현을 통해 일일 가격 변동을 매핑합니다.
주요 특징:
-
컬러 일일 블록: 시가/종가 관계의 명확한 시각적 표현
-
완전한 시간 커버리지: 00:00부터 23:59까지 블록 그리기 (24시간)
-
스마트 심지 위치: B3 거래 세션 중간에 수직선 배치 (~13:30)
-
참조 라인: 설명 레이블이 있는 전일 고가 및 저가
-
경고 시스템: 과거 데이터 가용성에 대한 알림
B3 전용 기능:
브라질 시장 특성 고려 개발:
-
특정 B3 거래 시간 (10:00-17:59)
-
주식 분할 및 역분할 자동 조정
-
시각적 요소의 정확한 시간적 위치
-
브라질 자산 거동에 최적화
요구사항:
-
MetaTrader 5
-
D1보다 작은 시간 프레임 (일중)
-
자산 과거 데이터
-
B3 거래 자산 (권장)