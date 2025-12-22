PriceMovementMapperBR

Price Movement Mapper B3 - 브라질 주식 시장 전용 지표

기술 설명:
Price Movement Mapper B3는 브라질 증권 거래소(B3)에서 거래되는 자산의 기술적 분석을 위해 특별히 개발된 고급 지표입니다. 이 시각적 도구는 색상 블록과 전략적으로 배치된 수직선을 결합한 고유한 그래픽 표현을 통해 일일 가격 변동을 매핑합니다.

주요 특징:

  • 컬러 일일 블록: 시가/종가 관계의 명확한 시각적 표현

  • 완전한 시간 커버리지: 00:00부터 23:59까지 블록 그리기 (24시간)

  • 스마트 심지 위치: B3 거래 세션 중간에 수직선 배치 (~13:30)

  • 참조 라인: 설명 레이블이 있는 전일 고가 및 저가

  • 경고 시스템: 과거 데이터 가용성에 대한 알림

B3 전용 기능:
브라질 시장 특성 고려 개발:

  • 특정 B3 거래 시간 (10:00-17:59)

  • 주식 분할 및 역분할 자동 조정

  • 시각적 요소의 정확한 시간적 위치

  • 브라질 자산 거동에 최적화

요구사항:

  • MetaTrader 5

  • D1보다 작은 시간 프레임 (일중)

  • 자산 과거 데이터

  • B3 거래 자산 (권장)


