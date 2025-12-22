PriceMovementMapperBR
- Utilitaires
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Version: 3.32
- Activations: 5
-
Price Movement Mapper B3 - Indicateur Exclusif pour Bourse Brésilienne
Description Technique:
Le Price Movement Mapper B3 est un indicateur avancé développé spécifiquement pour l'analyse technique des actifs négociés à la Bourse Brésilienne (B3). Cet outil visuel cartographie les mouvements de prix quotidiens à travers une représentation graphique unique combinant des blocs colorés avec des lignes verticales stratégiquement placées.
Caractéristiques Principales:
-
Blocs Quotidiens Colorés: Représentation visuelle claire de la relation ouverture/fermeture
-
Couverture Temporelle Complète: Blocs dessinés de 00:00 à 23:59 (24 heures)
-
Positionnement Intelligent des Mèches: Lignes verticales positionnées au milieu exact de la session B3 (~13:30)
-
Lignes de Référence: Haut et bas de la veille avec étiquettes descriptives
-
Système d'Alerte: Notifications sur disponibilité des données historiques
Fonctionnalités Exclusives B3:
Développé considérant particularités marché brésilien:
-
Horaires spécifiques B3 (10:00-17:59)
-
Ajustement automatique pour splits et splits inversés
-
Positionnement temporel précis des éléments visuels
-
Optimisé pour comportement actifs brésiliens
Exigences:
-
MetaTrader 5
-
Timeframes inférieurs à D1 (intrajournalier)
-
Données historiques de l'actif
-
Actifs négociés sur B3 (recommandé)
-