BtcFiboTrendPullback
- Эксперты
- Claus Nordhausen
- Версия: 1.5
Цель / стратегия
Этот советник реализует логику Фибо-пулбэка на основе правил, рассчитанную на окна «второй торговли»: после определенного колебания советник ждет отката в направлении 0,618-трейдэйса (с настраиваемым допуском) и торгует только в направлении тренда EMA (опционально).
Логика сигнала (упрощенная)
Распознавание колебаний с помощью Lookback-баров (High/Low)
Фильтр тренда с помощью EMA-Bias (Close vs. EMA)
Вход, когда цена достигает области 0,618 (толерантные точки)
SL = ATR × множитель
TP = расширение Фибоначчи (0,50 / 0,559 / 0,618 / 0,667 на выбор)
Управление рисками / исполнение
Объем: на выбор фиксированный лот или на основе риска (% от собственного капитала), дополнительно MaxLotCap в качестве жесткого верхнего предела
Совместимость с брокерами: режим заполнения выбирается автоматически из спецификаций символа; учитываются уровень стопа и шаг объема.
Опциональная подгонка маржи (валидаторные/микро-счета): объем может быть автоматически уменьшен, если в противном случае возникнет ситуация «недостаточно денег».
Управление временем / контроль
Время сеанса и опциональное окно паузы (время сервера).
Сигналы проверяются только при появлении новой свечи
Опциональная защита портфеля/риска с помощью глобальных переменных (например, MASTER_RISK_STATUS)
Примечание
EA полностью основан на правилах и не содержит обещаний о прибыли. Перед использованием в реальном режиме рекомендуется провести бэктестинг и демо-тестирование.
