BtcFiboTrendPullback

Цель / стратегия

Этот советник реализует логику Фибо-пулбэка на основе правил, рассчитанную на окна «второй торговли»: после определенного колебания советник ждет отката в направлении 0,618-трейдэйса (с настраиваемым допуском) и торгует только в направлении тренда EMA (опционально).



Логика сигнала (упрощенная)



Распознавание колебаний с помощью Lookback-баров (High/Low)



Фильтр тренда с помощью EMA-Bias (Close vs. EMA)



Вход, когда цена достигает области 0,618 (толерантные точки)



SL = ATR × множитель



TP = расширение Фибоначчи (0,50 / 0,559 / 0,618 / 0,667 на выбор)



Управление рисками / исполнение



Объем: на выбор фиксированный лот или на основе риска (% от собственного капитала), дополнительно MaxLotCap в качестве жесткого верхнего предела



Совместимость с брокерами: режим заполнения выбирается автоматически из спецификаций символа; учитываются уровень стопа и шаг объема.



Опциональная подгонка маржи (валидаторные/микро-счета): объем может быть автоматически уменьшен, если в противном случае возникнет ситуация «недостаточно денег».



Управление временем / контроль



Время сеанса и опциональное окно паузы (время сервера).



Сигналы проверяются только при появлении новой свечи



Опциональная защита портфеля/риска с помощью глобальных переменных (например, MASTER_RISK_STATUS)



Примечание

EA полностью основан на правилах и не содержит обещаний о прибыли. Перед использованием в реальном режиме рекомендуется провести бэктестинг и демо-тестирование.