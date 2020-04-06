BtcFiboTrendPullback
- Experts
- Claus Nordhausen
- Versão: 1.5
Objetivo/Estratégia
Este Expert Advisor implementa uma lógica de pullback Fibo baseada em regras, projetada para janelas de “segunda negociação”: após um movimento oscilante definido, o EA aguarda um retorno na direção da retração de 0,618 (com tolerância configurável) e negocia apenas na direção da tendência EMA (opcional).
Lógica de sinal (simplificada)
Detecção de oscilação através de barras de lookback (alta/baixa)
Filtro de tendência via EMA-Bias (fechamento vs. EMA)
Entrada quando o preço atinge a área de 0,618 (pontos de tolerância)
SL = ATR × multiplicador
TP = extensão Fibo (0,50 / 0,559 / 0,618 / 0,667 selecionável)
Gerenciamento de risco / execução
Volume: opcionalmente lote fixo ou baseado no risco (% do patrimônio líquido), além de MaxLotCap como limite máximo rígido
Compatibilidade com corretoras: o modo de preenchimento é selecionado automaticamente a partir das especificações do símbolo; o nível de stop e o passo de volume são levados em consideração
Margin-Fit opcional (contas Validator/Micro): o volume pode ser reduzido automaticamente se, caso contrário, ocorreria “not enough money”
Controle de tempo / controle
Tempos de sessão e janela de pausa opcional (hora do servidor)
Os sinais só são verificados quando há uma nova vela
Proteção opcional de portfólio/risco através de variáveis globais (por exemplo, MASTER_RISK_STATUS)
Observação
O EA é totalmente baseado em regras e não contém promessas de lucro. Recomenda-se realizar um backtesting e um teste de demonstração antes da utilização ao vivo.
