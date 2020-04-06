BtcFiboTrendPullback

Objetivo/Estratégia
Este Expert Advisor implementa uma lógica de pullback Fibo baseada em regras, projetada para janelas de “segunda negociação”: após um movimento oscilante definido, o EA aguarda um retorno na direção da retração de 0,618 (com tolerância configurável) e negocia apenas na direção da tendência EMA (opcional).

Lógica de sinal (simplificada)

Detecção de oscilação através de barras de lookback (alta/baixa)

Filtro de tendência via EMA-Bias (fechamento vs. EMA)

Entrada quando o preço atinge a área de 0,618 (pontos de tolerância)

SL = ATR × multiplicador

TP = extensão Fibo (0,50 / 0,559 / 0,618 / 0,667 selecionável)

Gerenciamento de risco / execução

Volume: opcionalmente lote fixo ou baseado no risco (% do patrimônio líquido), além de MaxLotCap como limite máximo rígido

Compatibilidade com corretoras: o modo de preenchimento é selecionado automaticamente a partir das especificações do símbolo; o nível de stop e o passo de volume são levados em consideração

Margin-Fit opcional (contas Validator/Micro): o volume pode ser reduzido automaticamente se, caso contrário, ocorreria “not enough money”

Controle de tempo / controle

Tempos de sessão e janela de pausa opcional (hora do servidor)

Os sinais só são verificados quando há uma nova vela

Proteção opcional de portfólio/risco através de variáveis globais (por exemplo, MASTER_RISK_STATUS)

Observação
O EA é totalmente baseado em regras e não contém promessas de lucro. Recomenda-se realizar um backtesting e um teste de demonstração antes da utilização ao vivo.
