BtcFiboTrendPullback

Amaç / Strateji
Bu Uzman Danışman, “İkinci İşlem” penceresine göre tasarlanmış, kural tabanlı bir Fibo geri çekilme mantığını uygular: Tanımlanmış bir salınım hareketinden sonra, EA 0,618 geri çekilme seviyesine (yapılandırılabilir toleransla) doğru bir geri dönüş bekler ve yalnızca EMA trendi yönünde işlem yapar (isteğe bağlı).

Sinyal Mantığı (basitleştirilmiş)

Lookback çubukları (Yüksek/Düşük) üzerinden salınım algılama

EMA eğilimi (Kapanış vs. EMA) üzerinden trend filtresi

Fiyat 0,618 aralığına ulaştığında giriş (Tolerans Noktaları)

SL = ATR × Çarpan

TP = Fibo Uzantısı (0,50 / 0,559 / 0,618 / 0,667 seçilebilir)

Risk Yönetimi / Yürütme

Hacim: isteğe bağlı olarak Sabit Lot veya riske dayalı (% özkaynak), ek olarak MaxLotCap sert üst sınır olarak

Broker Uyumluluğu: Doldurma Modu sembol özelliklerinden otomatik olarak seçilir; Stop Seviyesi ve Hacim Adımı dikkate alınır.

Opsiyonel Marj Uyumu (Validator/Micro hesapları): Aksi takdirde “yeterli para yok” durumu ortaya çıkarsa hacim otomatik olarak azaltılabilir.

Zaman Kontrolü / Denetim

Oturum süreleri ve opsiyonel ara penceresi (sunucu saati)


