BtcFiboTrendPullback

Objectif / Stratégie

Cet Expert Advisor met en œuvre une logique de retracement de Fibonacci basée sur des règles, conçue pour les fenêtres « Second Trade » : après un mouvement de swing défini, l'EA attend un retracement vers le niveau de 0,618 (avec une tolérance configurable) et ne négocie que dans le sens de la tendance EMA (en option).



Logique du signal (simplifiée)



Détection des swings via les barres de lookback (haut/bas)



Filtre de tendance via le biais EMA (clôture vs EMA)



Entrée lorsque le prix touche la zone 0,618 (points de tolérance)



SL = ATR × multiplicateur



TP = extension Fibo (0,50 / 0,559 / 0,618 / 0,667 au choix)



Gestion des risques / exécution



Volume : au choix, lot fixe ou basé sur le risque (% des capitaux propres), avec en plus MaxLotCap comme limite maximale stricte



Compatibilité avec les courtiers : le mode de remplissage est automatiquement sélectionné à partir des spécifications du symbole ; le niveau d'arrêt et l'incrément de volume sont pris en compte.



Margin-Fit optionnel (comptes Validator/Micro) : le volume peut être automatiquement réduit si cela évite un « not enough money ».



Contrôle du temps / Contrôle



Heures de session et fenêtre de pause optionnelle (heure du serveur)



Les signaux ne sont vérifiés qu'à l'apparition d'une nouvelle bougie.



Protection optionnelle du portefeuille/des risques via des variables globales (par exemple MASTER_RISK_STATUS)



Remarque

L'EA est entièrement basé sur des règles et ne contient aucune promesse de gain. Avant toute utilisation en direct, il est recommandé de procéder à un backtesting et à un test de démonstration.