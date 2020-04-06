BtcFiboTrendPullback

Zweck / Strategie
Dieser Expert Advisor setzt eine regelbasierte Fibo-Pullback-Logik um, ausgelegt auf „Second-Trade“-Fenster: Nach einem definierten Swing-Move wartet der EA auf einen Rücklauf in Richtung des 0.618-Retracements (mit konfigurierbarer Toleranz) und handelt nur in Richtung des EMA-Trends (optional).

Signal-Logik (vereinfacht)

  1. Swing-Erkennung über Lookback-Bars (High/Low)

  2. Trendfilter via EMA-Bias (Close vs. EMA)

  3. Entry, wenn Preis den 0.618-Bereich berührt (Tolerance Points)

  4. SL = ATR × Multiplikator

  5. TP = Fibo-Extension (0.50 / 0.559 / 0.618 / 0.667 wählbar)

Risikomanagement / Ausführung

  • Volumen: wahlweise Fixed-Lot oder risikobasiert (% vom Equity), zusätzlich MaxLotCap als harte Obergrenze

  • Broker-Kompatibilität: Filling-Mode wird automatisch aus den Symbol-Spezifikationen gewählt; Stop-Level und Volumen-Step werden berücksichtigt

  • Optionaler Margin-Fit (Validator-/Micro-Konten): Volumen kann automatisch reduziert werden, wenn sonst „not enough money“ auftreten würde

Zeitsteuerung / Kontrolle

  • Session-Zeiten und optionales Pause-Fenster (Serverzeit)

  • Signale werden nur bei neuer Kerze geprüft

  • Optionaler Portfolio-/Risk-Schutz über Global Variables (z. B. MASTER_RISK_STATUS)

Hinweis
Der EA ist vollständig regelbasiert und enthält keine Gewinnversprechen. Vor Live-Einsatz wird Backtesting und ein Demotest empfohlen.


