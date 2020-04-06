BtcFiboTrendPullback
- Experten
- Claus Nordhausen
- Version: 1.5
Zweck / Strategie
Dieser Expert Advisor setzt eine regelbasierte Fibo-Pullback-Logik um, ausgelegt auf „Second-Trade“-Fenster: Nach einem definierten Swing-Move wartet der EA auf einen Rücklauf in Richtung des 0.618-Retracements (mit konfigurierbarer Toleranz) und handelt nur in Richtung des EMA-Trends (optional).
Signal-Logik (vereinfacht)
-
Swing-Erkennung über Lookback-Bars (High/Low)
-
Trendfilter via EMA-Bias (Close vs. EMA)
-
Entry, wenn Preis den 0.618-Bereich berührt (Tolerance Points)
-
SL = ATR × Multiplikator
-
TP = Fibo-Extension (0.50 / 0.559 / 0.618 / 0.667 wählbar)
Risikomanagement / Ausführung
-
Volumen: wahlweise Fixed-Lot oder risikobasiert (% vom Equity), zusätzlich MaxLotCap als harte Obergrenze
-
Broker-Kompatibilität: Filling-Mode wird automatisch aus den Symbol-Spezifikationen gewählt; Stop-Level und Volumen-Step werden berücksichtigt
-
Optionaler Margin-Fit (Validator-/Micro-Konten): Volumen kann automatisch reduziert werden, wenn sonst „not enough money“ auftreten würde
Zeitsteuerung / Kontrolle
-
Session-Zeiten und optionales Pause-Fenster (Serverzeit)
-
Signale werden nur bei neuer Kerze geprüft
-
Optionaler Portfolio-/Risk-Schutz über Global Variables (z. B. MASTER_RISK_STATUS)
Hinweis
Der EA ist vollständig regelbasiert und enthält keine Gewinnversprechen. Vor Live-Einsatz wird Backtesting und ein Demotest empfohlen.