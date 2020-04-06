TtpPortfolioRiskMaster

TtpPortfolioRiskMaster

— это контроллер рисков портфеля для MetaTrader 5.

EA отслеживает открытые позиции и дневную доходность, а также устанавливает ограничения на торговлю с помощью глобальных переменных, которые могут быть запрошены другими EA в качестве «рисковых ворот».


Функции: ограничение максимального количества открытых позиций в портфеле, кластерные лимиты (например, криптовалюта/индекс), а также ежедневная блокировка, как только достигается или превышается определенный уровень убытка в R (блокировка до конца дня по серверному времени).
EA имеет валидатор-безопасную конструкцию: нет зависимости от фиксированных символов; списки символов обрабатываются через CSV-входы. Обновление происходит по таймеру с свободно настраиваемыми интервалами. Опционально могут учитываться только позиции с определенными магическими числами.

Магическое число можно найти, выполнив следующие действия:

1. Выберите график, по которому вы торгуете.

2. Щелкните правой кнопкой мыши - выберите «Эксперт» - выберите правильный EA - «Настройки» - найдите магическое число (внизу)

3. Скопируйте магическое число - откройте Master EA - вставьте магическое число - повторите то же самое со всеми текущими графиками с EA (ботом) и вставьте в Master EA.

4. Сохраните - портфель сохранен - нет перекредитования с слишком большим количеством сделок одновременно
