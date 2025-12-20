BtcFiboTrendPullback
- Experts
- Claus Nordhausen
- Versione: 1.5
Scopo / Strategia
Questo Expert Advisor implementa una logica di pullback Fibo basata su regole, progettata per finestre di “second trade”: dopo un movimento swing definito, l'EA attende un ritorno verso il ritracciamento 0,618 (con tolleranza configurabile) e opera solo nella direzione del trend EMA (opzionale).
Logica del segnale (semplificata)
Rilevamento dello swing tramite barre lookback (alto/basso)
Filtro di tendenza tramite EMA bias (chiusura vs. EMA)
Entrata quando il prezzo tocca l'area 0,618 (punti di tolleranza)
SL = ATR × moltiplicatore
TP = estensione Fibo (0,50 / 0,559 / 0,618 / 0,667 selezionabile)
Gestione del rischio / Esecuzione
Volume: a scelta lotto fisso o basato sul rischio (% del capitale proprio), inoltre MaxLotCap come limite massimo rigido
Compatibilità broker: la modalità di riempimento viene selezionata automaticamente dalle specifiche del simbolo; vengono presi in considerazione il livello di stop e il volume step.
Margin fit opzionale (conti Validator/Micro): il volume può essere ridotto automaticamente se altrimenti si verificherebbe una situazione di “not enough money”.
Controllo temporale / Controllo
Orari delle sessioni e finestra di pausa opzionale (ora del server)
I segnali vengono verificati solo con una nuova candela
Protezione opzionale del portafoglio/rischio tramite variabili globali (ad es. MASTER_RISK_STATUS)
Nota
L'EA è completamente basato su regole e non contiene promesse di guadagno. Prima dell'utilizzo live si consiglia di effettuare un backtesting e un test demo.
Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)
