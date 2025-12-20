BtcFiboTrendPullback

Scopo / Strategia

Questo Expert Advisor implementa una logica di pullback Fibo basata su regole, progettata per finestre di “second trade”: dopo un movimento swing definito, l'EA attende un ritorno verso il ritracciamento 0,618 (con tolleranza configurabile) e opera solo nella direzione del trend EMA (opzionale).



Logica del segnale (semplificata)



Rilevamento dello swing tramite barre lookback (alto/basso)



Filtro di tendenza tramite EMA bias (chiusura vs. EMA)



Entrata quando il prezzo tocca l'area 0,618 (punti di tolleranza)



SL = ATR × moltiplicatore



TP = estensione Fibo (0,50 / 0,559 / 0,618 / 0,667 selezionabile)



Gestione del rischio / Esecuzione



Volume: a scelta lotto fisso o basato sul rischio (% del capitale proprio), inoltre MaxLotCap come limite massimo rigido



Compatibilità broker: la modalità di riempimento viene selezionata automaticamente dalle specifiche del simbolo; vengono presi in considerazione il livello di stop e il volume step.



Margin fit opzionale (conti Validator/Micro): il volume può essere ridotto automaticamente se altrimenti si verificherebbe una situazione di “not enough money”.



Controllo temporale / Controllo



Orari delle sessioni e finestra di pausa opzionale (ora del server)



I segnali vengono verificati solo con una nuova candela



Protezione opzionale del portafoglio/rischio tramite variabili globali (ad es. MASTER_RISK_STATUS)



Nota

L'EA è completamente basato su regole e non contiene promesse di guadagno. Prima dell'utilizzo live si consiglia di effettuare un backtesting e un test demo.



