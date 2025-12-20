BtcFiboTrendPullback

Scopo / Strategia
Questo Expert Advisor implementa una logica di pullback Fibo basata su regole, progettata per finestre di “second trade”: dopo un movimento swing definito, l'EA attende un ritorno verso il ritracciamento 0,618 (con tolleranza configurabile) e opera solo nella direzione del trend EMA (opzionale).

Logica del segnale (semplificata)

Rilevamento dello swing tramite barre lookback (alto/basso)

Filtro di tendenza tramite EMA bias (chiusura vs. EMA)

Entrata quando il prezzo tocca l'area 0,618 (punti di tolleranza)

SL = ATR × moltiplicatore

TP = estensione Fibo (0,50 / 0,559 / 0,618 / 0,667 selezionabile)

Gestione del rischio / Esecuzione

Volume: a scelta lotto fisso o basato sul rischio (% del capitale proprio), inoltre MaxLotCap come limite massimo rigido

Compatibilità broker: la modalità di riempimento viene selezionata automaticamente dalle specifiche del simbolo; vengono presi in considerazione il livello di stop e il volume step.

Margin fit opzionale (conti Validator/Micro): il volume può essere ridotto automaticamente se altrimenti si verificherebbe una situazione di “not enough money”.

Controllo temporale / Controllo

Orari delle sessioni e finestra di pausa opzionale (ora del server)

I segnali vengono verificati solo con una nuova candela

Protezione opzionale del portafoglio/rischio tramite variabili globali (ad es. MASTER_RISK_STATUS)

Nota
L'EA è completamente basato su regole e non contiene promesse di guadagno. Prima dell'utilizzo live si consiglia di effettuare un backtesting e un test demo.

Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)
Altri dall’autore
NasdaqRsiPullbackWithSp500
Claus Nordhausen
Experts
Scopo / Strategia Questo Expert Advisor implementa un approccio RSI pullback per il Nasdaq (USTEC) e utilizza la correlazione con l'S&P 500 (US500) come filtro di mercato. L'obiettivo è quello di negoziare i pullback nei trend esistenti ed evitare fasi laterali o condizioni di mercato contrarie. Logica del segnale (semplificata) Trend bias (USTEC): determinazione della direzione del trend (ad es. tramite EMA o struttura dei prezzi) Pullback RSI: ingresso dopo un'estensione eccessiva (RSI rit
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione