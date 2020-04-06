BtcFiboTrendPullback
- エキスパート
- Claus Nordhausen
- バージョン: 1.5
目的/戦略
このエキスパートアドバイザーは、ルールベースのフィボナッチプルバックロジックを実装しており、「セカンドトレード」ウィンドウ向けに設計されています。定義されたスイングムーブの後、EA は 0.618 リトレースメント（設定可能な許容誤差付き）へのリバウンドを待ち、EMA トレンドの方向にのみ取引を行います（オプション）。
シグナルロジック（簡略化）
ルックバックバー（高値/安値）によるスイングの検出
EMAバイアス（終値対EMA）によるトレンドフィルター
価格が0.618の範囲（許容ポイント）に触れた場合のエントリー
SL = ATR × 乗数
TP = フィボ拡張 (0.50 / 0.559 / 0.618 / 0.667 から選択可能)
リスク管理 / 実行
ボリューム：固定ロットまたはリスクベース (% 自己資本) から選択可能、さらに MaxLotCap をハード上限として設定
ブローカーの互換性： シンボル仕様からフィリングモードが自動的に選択されます。ストップレベルとボリュームステップが考慮されます。
オプションのマージンフィット（バリデータ/マイクロアカウント）： 「資金不足」が発生する場合、ボリュームは自動的に削減されます。
時間制御/管理
セッション時間とオプションの休憩ウィンドウ（サーバー時間）
シグナルは新しいローソク足でのみチェックされます。
グローバル変数（例：MASTER_RISK_STATUS）によるオプションのポートフォリオ/リスク保護
注記
この EA は完全にルールベースであり、利益の保証は含まれていません。ライブ運用前に、バックテストおよびデモテストを行うことをお勧めします。
このエキスパートアドバイザーは、ルールベースのフィボナッチプルバックロジックを実装しており、「セカンドトレード」ウィンドウ向けに設計されています。定義されたスイングムーブの後、EA は 0.618 リトレースメント（設定可能な許容誤差付き）へのリバウンドを待ち、EMA トレンドの方向にのみ取引を行います（オプション）。
シグナルロジック（簡略化）
ルックバックバー（高値/安値）によるスイングの検出
EMAバイアス（終値対EMA）によるトレンドフィルター
価格が0.618の範囲（許容ポイント）に触れた場合のエントリー
SL = ATR × 乗数
TP = フィボ拡張 (0.50 / 0.559 / 0.618 / 0.667 から選択可能)
リスク管理 / 実行
ボリューム：固定ロットまたはリスクベース (% 自己資本) から選択可能、さらに MaxLotCap をハード上限として設定
ブローカーの互換性： シンボル仕様からフィリングモードが自動的に選択されます。ストップレベルとボリュームステップが考慮されます。
オプションのマージンフィット（バリデータ/マイクロアカウント）： 「資金不足」が発生する場合、ボリュームは自動的に削減されます。
時間制御/管理
セッション時間とオプションの休憩ウィンドウ（サーバー時間）
シグナルは新しいローソク足でのみチェックされます。
グローバル変数（例：MASTER_RISK_STATUS）によるオプションのポートフォリオ/リスク保護
注記
この EA は完全にルールベースであり、利益の保証は含まれていません。ライブ運用前に、バックテストおよびデモテストを行うことをお勧めします。