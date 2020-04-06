BtcFiboTrendPullback

Objetivo/Estrategia

Este asesor experto implementa una lógica de retroceso de Fibonacci basada en reglas, diseñada para ventanas de «segunda operación»: tras un movimiento oscilante definido, el EA espera un retroceso hacia el retroceso del 0,618 (con tolerancia configurable) y opera solo en la dirección de la tendencia EMA (opcional).



Lógica de la señal (simplificada)



Detección de oscilaciones mediante barras retrospectivas (máximo/mínimo)



Filtro de tendencia mediante sesgo EMA (cierre frente a EMA)



Entrada cuando el precio toca el rango 0,618 (puntos de tolerancia)



SL = ATR × multiplicador



TP = extensión Fibo (0,50 / 0,559 / 0,618 / 0,667 seleccionable)



Gestión de riesgos / ejecución



Volumen: opcionalmente lote fijo o basado en el riesgo (% del capital), además MaxLotCap como límite máximo estricto



Compatibilidad con brókers: el modo de llenado se selecciona automáticamente a partir de las especificaciones del símbolo; se tienen en cuenta el nivel de stop y el paso de volumen.



Margen ajustado opcional (cuentas Validator/Micro): el volumen se puede reducir automáticamente si, de lo contrario, se produciría una situación de «not enough money» (dinero insuficiente).



Control temporal



Tiempos de sesión y ventana de pausa opcional (hora del servidor).



Las señales solo se comprueban con una nueva vela.



Protección opcional de la cartera/riesgo mediante variables globales (por ejemplo, MASTER_RISK_STATUS).



Nota

El EA se basa completamente en reglas y no promete ganancias. Se recomienda realizar pruebas retrospectivas y una prueba de demostración antes de utilizarlo en vivo.