BtcFiboTrendPullback
- Experts
- Claus Nordhausen
- 버전: 1.5
목적 / 전략
이 전문가 자문가는 “세컨드 트레이드” 창에 맞춰 설계된 규칙 기반 피보나치 풀백 논리를 구현합니다: 정의된 스윙 움직임 후, EA는 0.618 되돌림(구성 가능한 허용 오차 포함) 방향으로의 되돌림을 기다린 후 EMA 추세 방향으로만 거래합니다(선택 사항).
신호 로직 (간략화)
룩백 바(고점/저점)를 통한 스윙 감지
EMA 바이어스(종가 vs. EMA)를 통한 추세 필터링
가격이 0.618 영역에 도달 시 진입 (허용 오차 포인트)
SL = ATR × 배율
TP = 피보 확장 (0.50 / 0.559 / 0.618 / 0.667 선택 가능)
리스크 관리 / 실행
거래량: 선택 가능한 고정 로트 또는 리스크 기반 (% 지분), 추가로 MaxLotCap을 하드 상한선으로 설정
브로커 호환성: 심볼 사양에서 자동으로 필링 모드 선택; 스탑 레벨 및 볼륨 스텝 고려
선택적 마진 핏 (밸리데이터/마이크로 계정): “자금 부족” 발생 시 볼륨 자동 감소 가능
시간 제어 / 관리
세션 시간 및 선택적 휴식 시간 (서버 시간)
신호는 새 캔들스틱 발생 시에만 확인됨
글로벌 변수(예: MASTER_RISK_STATUS)를 통한 선택적 포트폴리오/리스크 보호
참고
본 EA는 완전히 규칙 기반이며 수익을 보장하지 않습니다. 실제 거래 전 백테스팅 및 데모 테스트를 권장합니다.
