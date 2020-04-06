BtcFiboTrendPullback
- 专家
- Claus Nordhausen
- 版本: 1.5
目的/策略
此專家顧問採用基於規則的斐波那契回調邏輯，專為「二次交易」窗口而設計：在定義的波動後，EA 會等待回調至 0.618 回調位（可配置容差），並僅朝 EMA 趨勢方向進行交易（可選）。
信號邏輯（簡化）
通過回顧條（高/低）檢測波動
通過 EMA 偏移（收盤價與 EMA）進行趨勢過濾
當價格觸及 0.618 區域（容差點）時進入
SL = ATR × 乘數
TP = 斐波那契延伸（可選 0.50 / 0.559 / 0.618 / 0.667）
風險管理/執行
交易量：可選擇固定交易量或基於風險（佔權益的百分比），此外還有 MaxLotCap 作為硬性上限
經紀商兼容性：自動從符號規格中選擇填充模式；考慮止損水平和交易量步長
可選保證金匹配（驗證器/微型帳戶）：如果出現「資金不足」的情況，交易量可以自動減少
時間控制/監控
會話時間和可選的暫停窗口（伺服器時間）
僅在出現新燭台時檢查信號
可選的全球變量（例如 MASTER_RISK_STATUS）提供的投資組合/風險保護
注意
該 EA 完全基於規則，不包含任何盈利承諾。在實際使用前，建議進行回溯測試和演示測試。
此專家顧問採用基於規則的斐波那契回調邏輯，專為「二次交易」窗口而設計：在定義的波動後，EA 會等待回調至 0.618 回調位（可配置容差），並僅朝 EMA 趨勢方向進行交易（可選）。
信號邏輯（簡化）
通過回顧條（高/低）檢測波動
通過 EMA 偏移（收盤價與 EMA）進行趨勢過濾
當價格觸及 0.618 區域（容差點）時進入
SL = ATR × 乘數
TP = 斐波那契延伸（可選 0.50 / 0.559 / 0.618 / 0.667）
風險管理/執行
交易量：可選擇固定交易量或基於風險（佔權益的百分比），此外還有 MaxLotCap 作為硬性上限
經紀商兼容性：自動從符號規格中選擇填充模式；考慮止損水平和交易量步長
可選保證金匹配（驗證器/微型帳戶）：如果出現「資金不足」的情況，交易量可以自動減少
時間控制/監控
會話時間和可選的暫停窗口（伺服器時間）
僅在出現新燭台時檢查信號
可選的全球變量（例如 MASTER_RISK_STATUS）提供的投資組合/風險保護
注意
該 EA 完全基於規則，不包含任何盈利承諾。在實際使用前，建議進行回溯測試和演示測試。