NasdaqRsiPullbackWithSp500
- Эксперты
- Claus Nordhausen
- Версия: 1.4
Цель / стратегия
Этот советник реализует подход RSI-Pullback для Nasdaq (USTEC) и использует корреляцию с S&P 500 (US500) в качестве рыночного фильтра. Цель состоит в том, чтобы торговать откатами в существующих трендах и избегать боковых фаз или противоположных рыночных условий.
Логика сигнала (упрощенно)
Тенденция (USTEC): определение направления тренда (например, с помощью EMA или структуры цен)
RSI-пулбэк: вход после перетяжки (RSI возвращается из перекупленности/перепроданности)
Фильтр корреляции: торговля только в том случае, если US500 подтверждает то же направление
Вход: рыночный ордер при появлении новой свечи.
SL / TP: стоп-лосс на основе ATR, тейк-профит через фиксированное соотношение шансов и рисков или множитель ATR.
Управление рисками и исполнение
Управление объемом: фиксированный лот или на основе риска (% от собственного капитала), опционально с ограничением MaxLot.
Совместимость с брокерами: автоматический выбор разрешенного режима заполнения (FOK/IOC/RETURN), безопасность уровня стопа и нормализация шага объема
New-Bar-Only: сигналы проверяются исключительно при закрытии свечи
Контроль времени и портфеля
Опциональный фильтр сессии (время сервера)
Поддержка портфельных и рисковых ограничений через глобальные переменные (например, MASTER_RISK_STATUS)
Примечание:
EA полностью основан на правилах и не содержит никаких обещаний по прибыли или производительности. Перед использованием в реальных условиях рекомендуется провести бэктестинг и демо-торговлю.
