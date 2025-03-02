NasdaqRsiPullbackWithSp500

Цель / стратегия



Этот советник реализует подход RSI-Pullback для Nasdaq (USTEC) и использует корреляцию с S&P 500 (US500) в качестве рыночного фильтра. Цель состоит в том, чтобы торговать откатами в существующих трендах и избегать боковых фаз или противоположных рыночных условий.



Логика сигнала (упрощенно)



Тенденция (USTEC): определение направления тренда (например, с помощью EMA или структуры цен)



RSI-пулбэк: вход после перетяжки (RSI возвращается из перекупленности/перепроданности)



Фильтр корреляции: торговля только в том случае, если US500 подтверждает то же направление



Вход: рыночный ордер при появлении новой свечи.



SL / TP: стоп-лосс на основе ATR, тейк-профит через фиксированное соотношение шансов и рисков или множитель ATR.



Управление рисками и исполнение



Управление объемом: фиксированный лот или на основе риска (% от собственного капитала), опционально с ограничением MaxLot.



Совместимость с брокерами: автоматический выбор разрешенного режима заполнения (FOK/IOC/RETURN), безопасность уровня стопа и нормализация шага объема



New-Bar-Only: сигналы проверяются исключительно при закрытии свечи



Контроль времени и портфеля



Опциональный фильтр сессии (время сервера)



Поддержка портфельных и рисковых ограничений через глобальные переменные (например, MASTER_RISK_STATUS)



Примечание:

EA полностью основан на правилах и не содержит никаких обещаний по прибыли или производительности. Перед использованием в реальных условиях рекомендуется провести бэктестинг и демо-торговлю.