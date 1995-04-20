Evening Star pattern mg
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Вечерняя звезда" для MT4, без перерисовки и задержек.
- Индикатор "Вечерняя звезда" — очень мощный индикатор для торговли по Price Action.
- Индикатор обнаруживает медвежий паттерн "Вечерняя звезда" на графике: красная стрелка на графике (см. изображения).
- С оповещениями для ПК, мобильных устройств и электронной почты.
- Также доступен его аналог — бычий индикатор "Утренняя звезда" (перейдите по ссылке ниже).
- Индикатор "Вечерняя звезда" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.