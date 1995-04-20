Three Black Crows pattern md
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 7
Индикатор Crypto_Forex "3 Black Crows pattern" для MT4, без перерисовки и задержек.
- Индикатор "3 Black Crows pattern" очень эффективен для торговли по Price Action.
- Индикатор распознаёт медвежьи паттерны "3 Black Crows" на графике: красная стрелка на графике (см. изображения).
- С оповещениями для ПК, мобильных устройств и электронной почты.
- Также доступен его аналог — бычий индикатор "3 White Soldiers pattern" (перейдите по ссылке ниже).
- Индикатор "3 Black Crows pattern" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.