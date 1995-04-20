Doji Reversal pattern mr
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Модель разворота доджи" для MT4.
- Индикатор "Модель разворота доджи" - это чистая торговля по ценовому действию: без перерисовки, без задержки;
- Индикатор обнаруживает модель разворота доджи на графике, где свеча доджи находится в середине модели, а последняя свеча - прорывная:
- Модель разворота бычьего доджи - синяя стрелка на графике (см. рисунки).
- Модель разворота медвежьего доджи - красная стрелка на графике (см. рисунки).
- С оповещениями на ПК, мобильных устройствах и электронной почте.
- Индикатор "Модель разворота доджи" хорошо сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом веб-сайте MQL5.