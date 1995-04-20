Pin Bar candle
Сканер паттерна Пин Бар | Умные оповещения и фильтр тренда
Индикатор сканирует графики в реальном времени, идентифицирует мощный паттерн Пин Бар (Молот/Падающая звезда) и отправляет сигналы. Торговый индикатор разработан как для начинающих, так и для опытных трейдеров, которые хотят использовать силу чистого прайс экшн.
Что такое паттерн Пин Бар и почему он важен для трейдинга?
Пин Бар (Пиноккио Бар) - один из самых надежных и популярных паттернов прайс экшн. Он сигнализирует о сильном отказе цены и потенциальном развороте на рынке. Его определяющая особенность - длинный хвост (тень), который составляет не менее 2/3 общей длины бара, с небольшим телом на противоположном конце.
- Бычий Пин Бар (Молот): Формируется в нисходящем тренде. Длинная нижняя тень показывает, что продавцы толкали цену вниз, но покупатели агрессивно вмешались и оттолкнули ее обратно вверх, отвергнув более низкие цены.
- Медвежий Пин Бар (Падающая звезда): Формируется в восходящем тренде. Длинная верхняя тень показывает, что покупатели толкали цену вверх, но продавцы агрессивно вмешались и оттолкнули ее обратно вниз, отвергнув более высокие цены.
Как торговать с использованием паттерна Пин Бар:
Этот индикатор идентифицирует сетап, а вы исполняете на основе четкого триггера:
- Индикатор обнаруживает валидное формирование Пин Бара.
- Вы ждете, пока цена пробьет и закроется за пределами максимума (для бычьего) или минимума (для медвежьего) тела Пин Бара. Это ваш триггер входа.
- Вы размещаете стоп-лосс за кончиком хвоста Пин Бара.
- Вы фиксируете прибыль на следующем ключевом уровне поддержки/сопротивления или используете соотношение риск/прибыль.
Индикатор автоматизирует обнаружение, так что вы можете сосредоточиться на точном исполнении и управлении рисками.
Ключевые особенности:
- Продвинутый Фильтр Тренда (Скользящие средние): Повышает качество сигналов, показывая только те Пин Бары, которые соответствуют основному тренду. Торгуйте только бычьими Пин Барами в восходящем тренде и медвежьими в нисходящем.
- Фильтр Предыдущего Бара: Гарантирует, что Пин Бар имеет значительный "нос" (тело находится вне диапазона предыдущего бара), подтверждая сильный отказ и улучшая валидность паттерна.
- Подтверждение Старшего Таймфрейма: Получайте самые надежные сигналы! Индикатор может быть настроен так, чтобы предупреждать вас только тогда, когда Пин Бар формируется в направлении тренда на старшем таймфрейме (например, бычий Пин Бар на H1, когда тренд H4 восходящий).
- Полностью Настраиваемые Паттерны: Настройте чувствительность. Определите минимальное соотношение хвоста к телу и настройте паттерн под ваш торговый стиль.
- Умные многоканальные уведомления: Получайте мгновенные всплывающие оповещения, push-уведомления на ваш мобильный телефон и email-оповещения, когда формируется новый высококачественный Пин Бар.
- Экономьте время и исключайте эмоции: Автоматическое сканирование 24/7.
- Повышайте точность: фильтры (Тренд, Предыдущий Бар, Старший ТФ) гарантируют, что вы получаете только сигналы высшего качества.
- Никогда не упускайте возможность: Мгновенные уведомления означают, что вы всегда в курсе.
- Удобный и настраиваемый: Простая установка и настройка для любой торговой стратегии.