Pin Bar candle

Сканер паттерна Пин Бар | Умные оповещения и фильтр тренда

Индикатор сканирует графики в реальном времени, идентифицирует мощный паттерн Пин Бар (Молот/Падающая звезда) и отправляет сигналы. Торговый индикатор разработан как для начинающих, так и для опытных трейдеров, которые хотят использовать силу чистого прайс экшн.

Версия для MT5


Что такое паттерн Пин Бар и почему он важен для трейдинга?

Пин Бар (Пиноккио Бар) - один из самых надежных и популярных паттернов прайс экшн. Он сигнализирует о сильном отказе цены и потенциальном развороте на рынке. Его определяющая особенность - длинный хвост (тень), который составляет не менее 2/3 общей длины бара, с небольшим телом на противоположном конце.
  • Бычий Пин Бар (Молот): Формируется в нисходящем тренде. Длинная нижняя тень показывает, что продавцы толкали цену вниз, но покупатели агрессивно вмешались и оттолкнули ее обратно вверх, отвергнув более низкие цены.

  • Медвежий Пин Бар (Падающая звезда): Формируется в восходящем тренде. Длинная верхняя тень показывает, что покупатели толкали цену вверх, но продавцы агрессивно вмешались и оттолкнули ее обратно вниз, отвергнув более высокие цены.

Как торговать с использованием паттерна Пин Бар:

Этот индикатор идентифицирует сетап, а вы исполняете на основе четкого триггера:
  1. Индикатор обнаруживает валидное формирование Пин Бара.
  2. Вы ждете, пока цена пробьет и закроется за пределами максимума (для бычьего) или минимума (для медвежьего) тела Пин Бара. Это ваш триггер входа.
  3. Вы размещаете стоп-лосс за кончиком хвоста Пин Бара.
  4. Вы фиксируете прибыль на следующем ключевом уровне поддержки/сопротивления или используете соотношение риск/прибыль.
Индикатор автоматизирует обнаружение, так что вы можете сосредоточиться на точном исполнении и управлении рисками.

Ключевые особенности:

  • Продвинутый Фильтр Тренда (Скользящие средние): Повышает качество сигналов, показывая только те Пин Бары, которые соответствуют основному тренду. Торгуйте только бычьими Пин Барами в восходящем тренде и медвежьими в нисходящем.

  • Фильтр Предыдущего Бара: Гарантирует, что Пин Бар имеет значительный "нос" (тело находится вне диапазона предыдущего бара), подтверждая сильный отказ и улучшая валидность паттерна.

  • Подтверждение Старшего Таймфрейма: Получайте самые надежные сигналы! Индикатор может быть настроен так, чтобы предупреждать вас только тогда, когда Пин Бар формируется в направлении тренда на старшем таймфрейме (например, бычий Пин Бар на H1, когда тренд H4 восходящий).

  • Полностью Настраиваемые Паттерны: Настройте чувствительность. Определите минимальное соотношение хвоста к телу и настройте паттерн под ваш торговый стиль.

  • Умные многоканальные уведомления: Получайте мгновенные всплывающие оповещения, push-уведомления на ваш мобильный телефон и email-оповещения, когда формируется новый высококачественный Пин Бар.
Ключевые особенности:
  • Экономьте время и исключайте эмоции: Автоматическое сканирование 24/7.
  • Повышайте точность: фильтры (Тренд, Предыдущий Бар, Старший ТФ) гарантируют, что вы получаете только сигналы высшего качества.
  • Никогда не упускайте возможность: Мгновенные уведомления означают, что вы всегда в курсе.
  • Удобный и настраиваемый: Простая установка и настройка для любой торговой стратегии.
