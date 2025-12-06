Session Momentum Dashboard
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.0
- Activations: 5
Session Momentum Dashboard - Futuristic Trading Analytics
Dashboard professionnel analysant les sessions de trading (Asian/London/NY) avec détection des Kill Zones, breakouts de range asiatique et scoring momentum en temps réel.
Un dashboard tout-en-un pour les traders ICT/Smart Money qui suivent les sessions de marché et les Kill Zones.
Fonctionnalités principales:
Analyse des 3 sessions majeures - Asian, London, New York avec statut en temps réel
Détection Kill Zones - London (7h-9h) et NY (12h-14h) avec alertes automatiques
Asian Range Breakout - Affichage graphique du range + détection des cassures UP/DOWN
Momentum Scoring - Barres de progression RSI pour chaque session
Volume Analysis - Ratio volume vs moyenne avec classification (LOW/NORMAL/HIGH)
Signaux de trading - Combinaison Kill Zone + Breakout + Momentum = Signal fort
Overlap London/NY - Détection automatique des périodes haute volatilité
Alertes configurables:
Entrée en Kill Zone
Breakout du range asiatique
Momentum élevé détecté
Support: Popup, Son, Push notification
Design futuriste:
Thème néon cyan/magenta personnalisable
Interface compacte et lisible
Position et taille ajustables
Paramètres personnalisables:
Heures de session (GMT)
Seuils momentum (haut/bas)
Périodes ATR, RSI, Volume
Couleurs complètes
Idéal pour:
Trading ICT/Smart Money Concepts
Scalping sur Kill Zones
Swing trading sur breakouts asiatiques
Analyse multi-session