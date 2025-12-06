Session Momentum Dashboard - Futuristic Trading Analytics

Dashboard professionnel analysant les sessions de trading (Asian/London/NY) avec détection des Kill Zones, breakouts de range asiatique et scoring momentum en temps réel.

Session Momentum Dashboard

Un dashboard tout-en-un pour les traders ICT/Smart Money qui suivent les sessions de marché et les Kill Zones.

Fonctionnalités principales:

Analyse des 3 sessions majeures - Asian, London, New York avec statut en temps réel

Détection Kill Zones - London (7h-9h) et NY (12h-14h) avec alertes automatiques

Asian Range Breakout - Affichage graphique du range + détection des cassures UP/DOWN

Momentum Scoring - Barres de progression RSI pour chaque session

Volume Analysis - Ratio volume vs moyenne avec classification (LOW/NORMAL/HIGH)

Signaux de trading - Combinaison Kill Zone + Breakout + Momentum = Signal fort

Overlap London/NY - Détection automatique des périodes haute volatilité

Alertes configurables:

Entrée en Kill Zone

Breakout du range asiatique

Momentum élevé détecté

Support: Popup, Son, Push notification

Design futuriste:

Thème néon cyan/magenta personnalisable

Interface compacte et lisible

Position et taille ajustables

Paramètres personnalisables:

Heures de session (GMT)

Seuils momentum (haut/bas)

Périodes ATR, RSI, Volume

Couleurs complètes

Idéal pour:

Trading ICT/Smart Money Concepts

Scalping sur Kill Zones

Swing trading sur breakouts asiatiques

Analyse multi-session