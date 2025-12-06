Session Momentum Dashboard
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Session Momentum Dashboard – Analisi di Trading Futuristica
Una dashboard professionale che analizza le sessioni di trading (Asia/Londra/New York), con rilevamento delle Kill Zone, breakout del range asiatico e punteggio del momentum in tempo reale.
Uno strumento tutto-in-uno per trader ICT/Smart Money che monitorano le sessioni di mercato e le Kill Zones.
Funzionalità principali:
Analisi delle 3 sessioni principali
Asia, Londra e New York con stato in tempo reale.
Rilevamento delle Kill Zones
-
Kill Zone di Londra (07:00–09:00)
-
Kill Zone di New York (12:00–14:00)
con avvisi automatici.
Asian Range Breakout
-
Visualizzazione grafica del range asiatico
-
Rilevamento dei breakout UP/DOWN
Momentum Scoring
-
Barre di progresso basate su RSI per ogni sessione
Analisi del Volume
-
Rapporto volume vs media
-
Classificazione: LOW / NORMAL / HIGH
Segnali di trading
Un segnale forte viene generato quando si combinano:
Kill Zone + Breakout + Momentum
Overlap Londra/NY
Rilevamento automatico dei periodi di alta volatilità.
Avvisi configurabili:
-
Entrata in Kill Zone
-
Breakout del range asiatico
-
Momentum elevato rilevato
-
Supporto per popup, suono, notifica push
Design futuristico:
-
Tema neon ciano/magenta personalizzabile
-
Interfaccia compatta e leggibile
-
Posizione e dimensioni regolabili
Parametri personalizzabili:
-
Orari delle sessioni (GMT)
-
Soglie di momentum (alto/basso)
-
Periodi ATR, RSI, Volume
-
Personalizzazione completa dei colori
Ideale per:
-
Trading ICT/Smart Money Concepts
-
Scalping nelle Kill Zones
-
Swing trading sui breakout asiatici
-
Analisi multi-sessione