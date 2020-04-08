Session Momentum Dashboard – Análise de Trading Futurista

Um dashboard profissional que analisa as sessões de trading (Ásia/Londres/Nova York), com detecção de Kill Zones, rompimento do range asiático e pontuação de momentum em tempo real.

Session Momentum Dashboard

Um painel tudo-em-um para traders de ICT/Smart Money que acompanham as sessões do mercado e as Kill Zones.

Principais funcionalidades:

Análise das 3 principais sessões

Ásia, Londres e Nova York com status em tempo real.

Detecção de Kill Zones

Kill Zone de Londres (7h–9h)

Kill Zone de Nova York (12h–14h)

com alertas automáticos.

Asian Range Breakout

Exibição gráfica do range asiático

Detecção de rompimentos para cima/baixo

Pontuação de Momentum

Barras de progresso baseadas no RSI para cada sessão

Análise de Volume

Relação volume vs média

Classificação: LOW / NORMAL / HIGH

Sinais de trading

Um sinal forte é gerado quando ocorre a combinação:

Kill Zone + Breakout + Momentum

Overlap Londres/NY

Detecção automática de períodos de alta volatilidade.

Alertas configuráveis:

Entrada na Kill Zone

Rompimento do range asiático

Momentum elevado detectado

Suporte para popup, som, push notification

Design futurista:

Tema neon cyan/magenta personalizável

Interface compacta e clara

Posição e tamanho ajustáveis

Parâmetros personalizáveis:

Horários das sessões (GMT)

Limiares de momentum (alto/baixo)

Períodos de ATR, RSI, Volume

Personalização completa de cores

Ideal para: