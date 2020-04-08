Session Momentum Dashboard
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versão: 1.1
- Atualizado: 7 dezembro 2025
- Ativações: 5
Session Momentum Dashboard – Análise de Trading Futurista
Um dashboard profissional que analisa as sessões de trading (Ásia/Londres/Nova York), com detecção de Kill Zones, rompimento do range asiático e pontuação de momentum em tempo real.
Session Momentum Dashboard
Um painel tudo-em-um para traders de ICT/Smart Money que acompanham as sessões do mercado e as Kill Zones.
Principais funcionalidades:
Análise das 3 principais sessões
Ásia, Londres e Nova York com status em tempo real.
Detecção de Kill Zones
-
Kill Zone de Londres (7h–9h)
-
Kill Zone de Nova York (12h–14h)
com alertas automáticos.
Asian Range Breakout
-
Exibição gráfica do range asiático
-
Detecção de rompimentos para cima/baixo
Pontuação de Momentum
-
Barras de progresso baseadas no RSI para cada sessão
Análise de Volume
-
Relação volume vs média
-
Classificação: LOW / NORMAL / HIGH
Sinais de trading
Um sinal forte é gerado quando ocorre a combinação:
Kill Zone + Breakout + Momentum
Overlap Londres/NY
Detecção automática de períodos de alta volatilidade.
Alertas configuráveis:
-
Entrada na Kill Zone
-
Rompimento do range asiático
-
Momentum elevado detectado
-
Suporte para popup, som, push notification
Design futurista:
-
Tema neon cyan/magenta personalizável
-
Interface compacta e clara
-
Posição e tamanho ajustáveis
Parâmetros personalizáveis:
-
Horários das sessões (GMT)
-
Limiares de momentum (alto/baixo)
-
Períodos de ATR, RSI, Volume
-
Personalização completa de cores
Ideal para:
-
Trading ICT/Smart Money Concepts
-
Scalping em Kill Zones
-
Swing trading em rompimento do range asiático
-
Análise multi-sessão