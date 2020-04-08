Session Momentum Dashboard
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versión: 1.1
- Actualizado: 7 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Session Momentum Dashboard – Analítica de Trading Futurista
Un panel profesional que analiza las sesiones de trading (Asia/Londres/Nueva York) con detección de Kill Zones, rupturas del rango asiático y puntuación de momentum en tiempo real.
Un panel todo-en-uno para traders ICT/Smart Money que siguen las sesiones del mercado y las Kill Zones.
Funciones principales:
Análisis de las 3 sesiones principales
Asia, Londres y Nueva York con estado en tiempo real.
Detección de Kill Zones
-
Kill Zone de Londres (7h–9h)
-
Kill Zone de Nueva York (12h–14h)
con alertas automáticas.
Ruptura del Rango Asiático (Asian Range Breakout)
-
Visualización gráfica del rango
-
Detección de rupturas hacia arriba/abajo
Puntuación de Momentum
-
Barras de progreso basadas en RSI para cada sesión
Análisis de Volumen
-
Ratio volumen vs promedio
-
Clasificación: LOW / NORMAL / HIGH
Señales de trading
Se genera una señal fuerte cuando se combinan:
Kill Zone + Breakout + Momentum
Solapamiento Londres/NY
Detección automática de periodos de alta volatilidad.
Alertas configurables:
-
Entrada en Kill Zone
-
Ruptura del rango asiático
-
Momentum elevado detectado
-
Soporte para popup, sonido, push notification
Diseño futurista:
-
Tema neón cyan/magenta personalizable
-
Interfaz compacta y legible
-
Posición y tamaño ajustables
Parámetros personalizables:
-
Horarios de sesión (GMT)
-
Umbrales de momentum (alto/bajo)
-
Períodos de ATR, RSI, Volumen
-
Personalización completa de colores
Ideal para:
-
Trading ICT/Smart Money Concepts
-
Scalping en Kill Zones
-
Swing trading en rupturas del rango asiático
-
Análisis multi-sesión