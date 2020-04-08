Session Momentum Dashboard

Un panel profesional que analiza las sesiones de trading (Asia/Londres/Nueva York) con detección de Kill Zones, rupturas del rango asiático y puntuación de momentum en tiempo real.

Un panel todo-en-uno para traders ICT/Smart Money que siguen las sesiones del mercado y las Kill Zones.

Funciones principales:

Análisis de las 3 sesiones principales

Asia, Londres y Nueva York con estado en tiempo real.

Detección de Kill Zones

  • Kill Zone de Londres (7h–9h)

  • Kill Zone de Nueva York (12h–14h)
    con alertas automáticas.

Ruptura del Rango Asiático (Asian Range Breakout)

  • Visualización gráfica del rango

  • Detección de rupturas hacia arriba/abajo

Puntuación de Momentum

  • Barras de progreso basadas en RSI para cada sesión

Análisis de Volumen

  • Ratio volumen vs promedio

  • Clasificación: LOW / NORMAL / HIGH

Señales de trading

Se genera una señal fuerte cuando se combinan:
Kill Zone + Breakout + Momentum

Solapamiento Londres/NY

Detección automática de periodos de alta volatilidad.

Alertas configurables:

  • Entrada en Kill Zone

  • Ruptura del rango asiático

  • Momentum elevado detectado

  • Soporte para popup, sonido, push notification

Diseño futurista:

  • Tema neón cyan/magenta personalizable

  • Interfaz compacta y legible

  • Posición y tamaño ajustables

Parámetros personalizables:

  • Horarios de sesión (GMT)

  • Umbrales de momentum (alto/bajo)

  • Períodos de ATR, RSI, Volumen

  • Personalización completa de colores

Ideal para:

  • Trading ICT/Smart Money Concepts

  • Scalping en Kill Zones

  • Swing trading en rupturas del rango asiático

  • Análisis multi-sesión


