Session Momentum Dashboard – Analítica de Trading Futurista

Un panel profesional que analiza las sesiones de trading (Asia/Londres/Nueva York) con detección de Kill Zones, rupturas del rango asiático y puntuación de momentum en tiempo real.

Session Momentum Dashboard

Un panel todo-en-uno para traders ICT/Smart Money que siguen las sesiones del mercado y las Kill Zones.

Funciones principales:

Análisis de las 3 sesiones principales

Asia, Londres y Nueva York con estado en tiempo real.

Detección de Kill Zones

Kill Zone de Londres (7h–9h)

Kill Zone de Nueva York (12h–14h)

con alertas automáticas.

Ruptura del Rango Asiático (Asian Range Breakout)

Visualización gráfica del rango

Detección de rupturas hacia arriba/abajo

Puntuación de Momentum

Barras de progreso basadas en RSI para cada sesión

Análisis de Volumen

Ratio volumen vs promedio

Clasificación: LOW / NORMAL / HIGH

Señales de trading

Se genera una señal fuerte cuando se combinan:

Kill Zone + Breakout + Momentum

Solapamiento Londres/NY

Detección automática de periodos de alta volatilidad.

Alertas configurables:

Entrada en Kill Zone

Ruptura del rango asiático

Momentum elevado detectado

Soporte para popup, sonido, push notification

Diseño futurista:

Tema neón cyan/magenta personalizable

Interfaz compacta y legible

Posición y tamaño ajustables

Parámetros personalizables:

Horarios de sesión (GMT)

Umbrales de momentum (alto/bajo)

Períodos de ATR, RSI, Volumen

Personalización completa de colores

Ideal para: