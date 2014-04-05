Session Momentum Dashboard
- 지표
- Vincent Jose Proenca
- 버전: 1.1
- 업데이트됨: 7 12월 2025
- 활성화: 5
Session Momentum Dashboard – 미래형 트레이딩 분석
아시아/런던/뉴욕 3대 세션을 분석하고, Kill Zone 감지, 아시아 레인지 돌파, 모멘텀 점수를 실시간으로 제공하는 전문 트레이딩 대시보드.
Session Momentum Dashboard
ICT / Smart Money 트레이더를 위한 올인원 시장 세션 모니터링 도구.
주요 기능:
3대 주요 세션 분석
아시아, 런던, 뉴욕 세션의 실시간 상태 표시.
Kill Zone 감지
-
런던 Kill Zone (07:00–09:00)
-
뉴욕 Kill Zone (12:00–14:00)
자동 알림 지원.
아시아 레인지 브레이크아웃
-
아시아 레인지 그래픽 표시
-
상방/하방 돌파 감지
모멘텀 스코어링
-
세션별 RSI 기반 진행 바
거래량 분석
-
거래량 대비 평균 비율
-
분류: LOW / NORMAL / HIGH
트레이딩 신호
다음 요소가 결합될 때 강력한 신호 생성:
Kill Zone + Breakout + Momentum
런던/뉴욕 오버랩
고변동성 구간 자동 검출.
설정 가능한 알림:
-
Kill Zone 진입
-
아시아 레인지 돌파
-
고모멘텀 발생
-
팝업, 사운드, 푸시 알림 지원
미래지향적 디자인:
-
시안/마젠타 네온 테마(커스터마이즈 가능)
-
컴팩트하고 읽기 쉬운 인터페이스
-
위치 및 크기 조절 가능
사용자 설정 가능 항목:
-
세션 시간 (GMT)
-
모멘텀 임계값 (고/저)
-
ATR, RSI, 거래량 기간
-
전체 색상 커스터마이즈
적합한 사용자:
-
ICT / Smart Money Concepts 트레이딩
-
Kill Zone 스캘핑
-
아시아 레인지 브레이크아웃 스윙 트레이딩
-
멀티세션 분석