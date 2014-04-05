Volume Profil MT4 Vincent Jose Proenca インディケータ

Volume Profile Rectangle 概要 インタラクティブな 出来高プロファイル指標 で、選択したエリア内の各価格レベルにおける取引量の水平方向分布を表示します。自動的に移動可能な長方形を作成し、買い優勢と売り優勢の出来高分布を色付きバーで視覚化します。 機能概要： 水平出来高の表示 ：各価格レベルの出来高分布を水平バーとして表示 強気／弱気分析 ：強気（買い）優勢を緑、弱気（売り）優勢を赤で表示 インタラクティブな長方形 ：選択範囲の長方形を動かすと自動で再計算・更新 自動生成 ：起動時にデフォルトの長方形を自動作成し、すぐに使用可能 動作原理： エリア選択 ：長方形（自動または手動で作成）で分析範囲（時間＋価格）を指定 出来高分布 ：価格範囲を複数のレベルに分割（解像度設定可能）し、選択されたローソク足の出来高を分配 スマートカラーリング ：各価格レベルで買いと売りのどちらが優勢かを判定 動的表示 ：チャートの移動、ズーム、スクロール時にバーが自動的に再描画 オプションフィルター ：ローソク足の実体またはヒゲを基準にフィルタリング可能（垂直フィルター） 主な設定： 長