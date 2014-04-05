Session Momentum Dashboard
- インディケータ
- Vincent Jose Proenca
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 7 12月 2025
- アクティベーション: 5
Session Momentum Dashboard – 未来型トレーディング分析ツール
アジア／ロンドン／ニューヨークの主要3セッションを分析し、Kill Zone検出、アジアレンジブレイクアウト、モメンタムスコアをリアルタイムで表示するプロフェッショナルダッシュボード。
Session Momentum Dashboard
ICT／Smart Money トレーダー向けのオールインワン市場セッション監視ツール。
主な機能：
主要3セッション分析
アジア、ロンドン、ニューヨークセッションのリアルタイムステータス。
Kill Zone検出
-
ロンドン Kill Zone（7:00–9:00）
-
ニューヨーク Kill Zone（12:00–14:00）
自動アラート付き。
アジアレンジブレイクアウト
-
アジアレンジのグラフィカル表示
-
上方向／下方向のブレイクアウト検出
モメンタムスコアリング
-
セッションごとのRSIベースのプログレスバー
出来高分析
-
出来高 vs 平均の比率
-
分類：LOW / NORMAL / HIGH
トレードシグナル
以下が揃ったときに強力なシグナル：
Kill Zone + Breakout + Momentum
ロンドン／NYオーバーラップ
高ボラティリティ時間帯を自動検出。
カスタマイズ可能なアラート：
-
Kill Zone への突入
-
アジアレンジのブレイクアウト
-
高モメンタム検出
-
ポップアップ／音声／プッシュ通知対応
未来的なデザイン：
-
シアン／マゼンタのネオンテーマ（カスタム可能）
-
コンパクトで読みやすいインターフェース
-
位置とサイズを調整可能
カスタマイズ可能なパラメータ：
-
セッション時間（GMT）
-
モメンタム閾値（高／低）
-
ATR／RSI／出来高の期間
-
カラー設定全てカスタム可能
最適な用途：
-
ICT／Smart Money Concepts トレード
-
Kill Zone スキャルピング
-
アジアレンジブレイクアウトによるスイングトレード
-
マルチセッション分析