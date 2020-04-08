Session Momentum Dashboard
- 指标
- Vincent Jose Proenca
- 版本: 1.1
- 更新: 7 十二月 2025
- 激活: 5
Session Momentum Dashboard – 未来风格交易分析仪表盘
专业级仪表盘，用于分析三大交易时段（亚洲/伦敦/纽约），包含 Kill Zone 识别、亚洲区间突破、以及实时动能评分。
Session Momentum Dashboard
专为 ICT/Smart Money 交易者打造的一体化多时段监控工具。
主要功能：
三大交易时段分析
亚洲、伦敦、纽约时段实时状态显示。
Kill Zone 识别
-
伦敦 Kill Zone（7 点 – 9 点）
-
纽约 Kill Zone（12 点 – 14 点）
带自动提醒。
亚洲区间突破（Asian Range Breakout）
-
图形化显示亚洲区间
-
检测向上/向下突破
动能评分（Momentum Scoring）
-
以 RSI 为基础的动能进度条
成交量分析
-
成交量与平均值对比
-
分类：LOW / NORMAL / HIGH
交易信号
当以下三者同时出现时生成强信号：
Kill Zone + Breakout + Momentum
伦敦/纽约时段重叠
自动识别高波动时段。
可配置提醒：
-
进入 Kill Zone
-
亚洲区间突破
-
高动能出现
-
支持：弹窗、声音、推送通知
未来科技风设计：
-
可自定义青色/洋红霓虹主题
-
紧凑且易读的界面
-
可调节位置与尺寸
可自定义参数：
-
会话时段（GMT）
-
动能阈值（高/低）
-
ATR、RSI、成交量周期
-
全颜色可定制
适用于：
-
ICT / Smart Money 概念交易
-
Kill Zone 剥头皮
-
亚洲区间突破的波段交易
-
多会话行情分析