Session Momentum Dashboard

Session Momentum Dashboard – 未来风格交易分析仪表盘

专业级仪表盘，用于分析三大交易时段（亚洲/伦敦/纽约），包含 Kill Zone 识别、亚洲区间突破、以及实时动能评分。

Session Momentum Dashboard

专为 ICT/Smart Money 交易者打造的一体化多时段监控工具。

主要功能：

三大交易时段分析

亚洲、伦敦、纽约时段实时状态显示。

Kill Zone 识别

  • 伦敦 Kill Zone（7 点 – 9 点）

  • 纽约 Kill Zone（12 点 – 14 点）
    带自动提醒。

亚洲区间突破（Asian Range Breakout）

  • 图形化显示亚洲区间

  • 检测向上/向下突破

动能评分（Momentum Scoring）

  • 以 RSI 为基础的动能进度条

成交量分析

  • 成交量与平均值对比

  • 分类：LOW / NORMAL / HIGH

交易信号

当以下三者同时出现时生成强信号：
Kill Zone + Breakout + Momentum

伦敦/纽约时段重叠

自动识别高波动时段。

可配置提醒：

  • 进入 Kill Zone

  • 亚洲区间突破

  • 高动能出现

  • 支持：弹窗、声音、推送通知

未来科技风设计：

  • 可自定义青色/洋红霓虹主题

  • 紧凑且易读的界面

  • 可调节位置与尺寸

可自定义参数：

  • 会话时段（GMT）

  • 动能阈值（高/低）

  • ATR、RSI、成交量周期

  • 全颜色可定制

适用于：

  • ICT / Smart Money 概念交易

  • Kill Zone 剥头皮

  • 亚洲区间突破的波段交易

  • 多会话行情分析


推荐产品
E2C Lines
Eduardo Cristian De Carvalho
指标
Descubra o poder do nosso indicador de alta precisão, projetado para identificar as regiões de alvo e exaustão de qualquer ativo. Testado e validado por mais de 3 anos nos mercados de mini dólar e mini índice, ele oferece confiabilidade e eficácia incomparáveis. Transforme sua estratégia de trading e alcance novos patamares de sucesso com nossa ferramenta inovadora.
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
指标
The Expert Advisor and the video are attached in the Discussion tab . The robot applies only one order and strictly follows the signals to evaluate the indicator efficiency. Pan PrizMA CD Phase is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details (in Russian). Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave s
Go Ferramentas
Fabio Oliveira Magalhaes
指标
This product is a set of tools that help the trader to make decisions, bringing information from different categories that complement each other: trend, support / resistance and candle patterns. It also has a panel with information about the balance. The trend has two different calculations and is shown as colored candles. Strategy 1 is longer, having 3 different states: up, down and neutral trend. Strategy 2 has a faster response and has only 2 states: up and down trend. Support and resistance
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
指标
MTF Levels And Moving Averages is a professional indicator designed to identify key support and resistance levels across multiple timeframes. The tool helps traders locate precise entry and exit points by analyzing market structure and price action patterns. Key Features The indicator provides multi-timeframe analysis covering H1, H4, D1, and W1 periods simultaneously. It identifies supply and demand zones where price typically reacts, using color-coded visualization to distinguish between dif
X3 Chart Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (4)
指标
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Aussenstab Markttechnik
Alexander Josef Zeidler
指标
This indicator shows external bars ("Aussenstäbe") in the chart in candle form. The colors of the candles can be set individually. Also different colors for bearish and bullish bars are possible. In addition, the color of the wicks or outlines is also adjustable. Outside bars are mentioned e.g. by Michael Voigt in the book "Das große Buch der Markttechnik". All other candles are inner bars.
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
指标
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabil
Four MA on OBV
Danton Dos Santos Sardinha Junior
5 (1)
指标
Four MA on OBV - 您的终极交易指南！ 通过 Four MA on OBV 指标释放您的交易潜力。此强大的指标专为MetaTrader 5平台设计，将四个移动平均线与平衡交易量（OBV）相结合，提供精确可靠的信号。 技术特点: 四个移动平均线: 集成简单、指数、平滑和线性移动平均线，进行详细的趋势监控。 OBV分析: 利用OBV检测在价格变化前的交易量变化，识别理想的进场和出场点。 可自定义设置: 根据您的交易策略调整参数，获得更大的灵活性和控制力。 实时提醒: 即时收到重大变化通知，允许快速和明智的操作。 主要优势: 信号精确度: 先进的假信号过滤，只提供最佳机会。 易于使用: 直观的界面，适合初学者和有经验的交易员。 收益提升: 通过优化您的交易决策来提升收益。   为什么选择Four MA on OBV？ 信任和可靠性: 采用先进算法开发，并经过广泛测试，以确保一致的结果。 专属支持: 访问我们的专业支持团队，解答您的所有问题，并最大化您的交易体验。 明智投资: 使用真正与众不同的指标来改变您的交易策略。 通过 Four MA on OBV 改变您的金融市场之旅。
Revoltix
Abdul Malikul Hanan
专家
Revoltix EA PRO - 动态跨式剥头皮系统 恐慌中的精准。Revolt中的利润。 Revoltix EA PRO 是一款复杂的跨式剥头皮系统，旨在通过机构级风险管理捕捉波动率突破。该智能交易系统采用动态订单调整和多层安全协议，以系统化地应对波动市场条件。 Revoltix Live Signal:   CLICK HERE 核心策略与技术: 动态跨式系统:   自动在现价周围放置和调整 BUY STOP/SELL STOP 订单，以捕捉任一方向的突破。 波动率突破捕捉:   在高波动时段以精准的入场管理瞄准动量行情。 自适应订单管理:   根据价格变动和市场状况持续监控和调整挂单。 多时间框架会话控制:   可配置的交易时段（亚洲、高波动、自定义），带自动订单清理功能。 高级风险管理功能: 增强保证金控制:   自适应仓位大小，带最大保证金使用限制（可配置 10%-80%）。 多级追踪止损:   4级渐进式追踪系统，在 2.0R, 3.0R, 5.5R, 和 9.0R 水平锁定利润。 点差和滑点保护:   在高点差条件下自动拒绝交易，带可配置的滑点控制。 交易频率限制:
Compound Interest Moon
Yan Jian Luo
专家
套利 刷单 复利！  套利 刷单 复利！  套利 刷单 复利！ 注意！   注意！   注意！   ：必须低成本低点平台才能刷单，请先复盘，然后模拟盘，请勿直接实盘自负盈亏，测试出适合的交易品种。 注意！   注意！   注意！   ：必须低成本低点平台才能刷单，请先复盘，然后模拟盘， 请勿直接实盘 自负盈亏   ，测试出适合的交易品种。 注意！   注意！   注意！   ：必须低成本低点平台才能刷单，请先复盘，然后模拟盘，请勿直接实盘 自负盈亏   ，测试出适合的交易品种。 建议货币对：黄金 主要参数对照表： typess-开仓方向 buy多，sell空 OPenTime 开仓时间 Distance_pips_STOP  顺势N微点挂顺势单 lots-开仓手数 tp_pips 止盈微点数 sl_pops 止损微点数 Profit_pips 盈利微点数启动移动止损 Reduced_profits 回踩微点数移动止损平仓 buchang 移动步长 Risk 净值N美金下0.01手
Kecia Market News Detector
Niccolo Filippo Palombi
指标
The   Kecia Market News Detector  is a cutting-edge MT5 indicator designed to detect and quantify the impact of news events and market anomalies across multiple currency pairs in real-time. By leveraging 20+ advanced statistical metrics, this tool identifies abnormal market behavior, liquidity shifts, and volatility regimes often triggered by economic news, geopolitical events, or institutional order flow. Key Features: Multi-Symbol Dashboard : Monitor up to 30 currency pairs simultaneously in a
Absorption Exhaustion Detector
TitanScalper
指标
The Absorption & Exhaustion Detector Professional indicator is a sophisticated volume analysis tool designed to identify critical market turning points by analyzing the relationship between price movement and cumulative volume delta (CVD). This indicator helps traders spot when price movements lack volume confirmation, indicating potential absorption or exhaustion zones. KEY FEATURES Real-time Cumulative Volume Delta (CVD) calculation and normalization Price-volume divergence gap measurement dis
Multiple Symbols Price Action Scanner Pro MT5
Yu Fan Zhang
指标
Price Action Scanner Pro 是一款识别价格行为并给予提醒的指标 , 它比 Price Action Scanner 能提供更多的功能与配置 . 这款指标可以同时检测最多15个品种 , 不同时间周期的信号 . 你可以分别设置亚盘时间 , 欧盘时间 , 美盘时间 , 检测的时间周期 , 这样就能在交易频繁的时段使用小级别的信号来判断入场时机 , 在交易不频繁的时段使用较大级别的信号来判断入场时机 . 通过设置分隔符 , 来添加不同的品种名称 , 不同的时间周期 .  指标可以设定检测多种常见信号种类 , 有 Pinbar , 吞没形态 , 孕线形态 , 启明星 , 黄昏之星 , Fakey , 在单独的副图里面显示出对应的信息 , 并提示出信号的方向 . 你可以点击对应的 Open Chart 按钮 , 显示出这个品种的 chart , 便于更好的观察 . 你也可以设置每种信号的颜色 , 显示的大小 .  在显示方面 , 也做了升级 . 你可以根据屏幕分辨率的大小 , 选择显示两列 , 三列 , 还是四列内容 , 同时可以调整显示的字体大小 . 信号已经对趋势进行了
Candle Timer Countdown with Early Trend Detection
Deyna Kurniawan
指标
Candle Timer Countdown v2.5 is an advanced MQL5 indicator designed to enhance your trading precision. It provides a live countdown for each candle while simultaneously analyzing multiple timeframes to detect trend direction and potential early reversals. Key features include: Candle Countdown & Progress Bar: Monitor the exact time remaining for each candle with a clear progress visualization. Advanced Trend Detection: Analyze both fast and slow trends with configurable sensitivity and multi-time
FREE
Martingale EA Trading Forex
Ba Tinh Ho
专家
在波動較大的金融市場中，找到最佳的交易機會並最小化風險對每位投資者來說始終是一項重大挑戰。這就是為什麼我們開發了IKAN MFX EA（IKAN MFX Expert Advisor），一款先進的自動化交易系統。 IKAN MFX不僅是一種工具，更是人工智慧與多年交易經驗的完美結合。憑藉每秒分析數百萬個數據點的能力，IKAN MFX能夠識別市場趨勢、預測價格變動並做出精確的交易決策。 想像一下你正在航行於廣闊的金融海洋中。IKAN MFX就是那先進的導航系統，幫助您穿越風暴波濤，避開危險的礁石，安全抵達目的地。 憑藉IKAN MFX，您不僅僅在進行交易；您是在充滿信心和安心地進行交易。讓IKAN MFX成為您征服金融市場旅程中的可靠伴侶。 IKAN MFX設計用於有效交易流行的貨幣對，如EURUSD、GBPUSD、USDCAD、NZDUSD、AUDCAD、AUDUSD、AUDNZD、EURGBP、EURCAD和GBPCAD。IKAN MFX採用的策略是馬丁格爾策略。這是一種相對風險較高的策略。但是，我們已經開發了一套系統，用於識別開倉信號以減少風險。因此，IKAN MFX在各種貨幣對甚
My PVSR
Ashok Kumar Singha
指标
My PVSR   is based on All Type of Pivot Points. Use this Indicator to get proper Support / Resistance Zone and Trade accordingly.. Recommendation: Use this Indicator along with my another Indicator --->>> Dr. Trend   <<<--- Click Here ; To get the best output result feel free to contact me ; Best of Luck It can be used for: All Pairs: Forex, Cryptocurrencies, Metals, Stocks, Indices etc. All Timeframe All Brokers All type of Trading Style like Scalping, Swing, Intraday, Short-Term, Long-
Smart FVG Levels Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
指标
Smart FVG Levels Indicator for MT5   Category   Platform Level   Type     Time frames   trader style market   ICT SMC Indicator Meta Trader 5 Level Indicator Level Indicator All Time frames Scalpers  Day Traders  Swing Traders  Position Traders All Type of Markets Introduction The Smart FVG Levels Indicator for MT5 is a powerful trading tool designed to help you identify Fair Value Gaps (FVGs) automatically on your charts. Whether you are a beginner or an experienced trader, this ind
Harmonic Pattern EA Pro
Noppadon Boonpromuppatham
专家
Harmonic Pattern EA Pro (((-----Introductory Price for the first 10 buyers only!!!----))) Trade the markets with precision using the power of Harmonic Patterns. This fully automated Expert Advisor identifies high-probability setups and manages them with a sophisticated multi-take-profit and break-even system. Why Choose Harmonic Pattern EA Pro? Harmonic Pattern EA Pro is not just another trading robot. It's a comprehensive trading solution built around a proven market analysis technique. It m
Visual Dragon Cloud Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
The Visual Dragon Cloud Indicator is a powerful and unique tool designed to provide traders with deep insights into market behavior. Priced at $65, it offers a robust framework for understanding price dynamics through its sophisticated strategy, while allowing users to optimize and customize it to fit their unique trading styles. Please note: this indicator is not optimized and is intentionally crafted for you to fine-tune it for your personal trading approach. Strategy and Logic Behind the Ind
News Catcher Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4.73 (15)
专家
News Catcher Pro is a mean-reversion strategy that uses intraday seasonal volatility patterns caused by high-impact news events. It enters the market at a certain time shortly before a high-impact news event occurs . It does not trade frequently! Supported currency pairs: GBPUSD, EURUSD, EURGBP Recommended timeframe: M5 MT4 version can be found here EA is   FIFO compatible To backtest the EA you should download the news events data file ' NewsEvents.txt ' and copy it to the common MT4/5 direc
OrderFlow Vision
Alex Amuyunzu Raymond
指标
OrderFlow Vision – Institutional Market Structure Visualizer OrderFlow Vision is a Smart Money Concepts (SMC) indicator designed to automatically detect and display institutional price structure directly on the chart. It identifies and marks Order Blocks , Fair Value Gaps (FVGs) , Break of Structure (BOS) , and Change of Character (CHOCH) in real time, helping traders understand how price moves in relation to liquidity, imbalances, and structural shifts.The indicator works across all symbols and
Cluster Intervals MT5
Aleksandr Karelin
指标
MT4 version   —   https://www.mql5.com/en/market/product/70972 With this indicator, you will be able to observe the relative price changes of other instruments on the current chart. Settings : refreshEveryTick  —   updates every tick. sym1   —   The Name of the instrument. If empty or equal to "0", then it is ignored. numberOfIntervals   —       number of intervals. i ndicatorMode   —   display mode. Sets the value of each interval:  by4h       (4 hours),  by6h    (6 hours), etc. Mode  byDeep  
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
指标
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
ToolBox 360 MT5
Timo Kosiol
指标
ToolBox 360 is the swiss knife of all indicators. It is full packed with useful tools to help you with your trading. It can be used to find best entry and exit points and help you to decide if you should open a trade or not. It shows market trends, candlestick formations outside / inside bars and you can sett time based allerts. Main features: Time based Fibonacci lines Choose a start and end time and the indicator shows you Fibonacci lines within the selected time range including range high a
PREngulfing
Slobodan Manovski
专家
PR EA - 吞没形态交易系统 自动识别吞没形态，均线确认信号 PR EA是一款MetaTrader 5专家顾问，专门用于识别并交易看涨/看跌吞没形态，并通过移动平均线过滤确认信号。优化适用于30分钟图表，同时兼容M15和H1时间框架。 核心功能: 形态识别 - 精准检测有效的吞没K线形态 趋势确认 - 238周期SMA过滤器（参数可调） 风险管理 - 自定义止损、止盈 + 可选追踪止损 时间框架优化 - 专为M30图表设计（兼容M15/H1） 仓位控制 - 同一时间仅持有一个仓位 推荐设置: 最佳表现：M30时间框架 不建议使用：高于H1的时间框架 自定义选项: 可调整交易手数 灵活设置止损/止盈值 追踪止损功能 均线周期调节 点差过滤，避免低效执行 适合以下交易者: 偏好自动K线形态交易 需要均线确认的反转策略 波段交易（30分钟-1小时图表） 规则明确的交易系统 "通过均线确认的吞没形态交易信号" MT5专用 • 需MetaTrader 5平台 • 兼容所有经纪商
BB vector dynamics robot
Ekaterina Saltykova
专家
BBVectorDynamics_Robot is an innovative trading advisor specifically designed for volatile markets. Based on unique algorithms for analyzing market forces and identifying imbalances between buyers and sellers, this advisor helps you make precise and well-considered decisions in the trading process. Main features of the bb vector dynamics_robot advisor: Calculation of dynamic vectors. System determines the differences between the extreme price values and smoothed averages over a specified perio
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
专家
NanoTrade Pro NanoTrade Pro   is a state-of-the-art automated trading advisor designed to optimize your trading strategy in the fast-paced financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, NanoTrade Pro automates the scalping process, enabling traders to capitalize on small price movements with remarkable precision and efficiency. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume or increasing the number of open orders. Before buying, be s
Break Retest
Ongkysetiawan
指标
BREAK RETEST NON-REPAINT. WORKS BEST AT M15 AND ABOVE.  Benefits Fewer false breakouts . Combining close confirmation + retest + previous-close filter greatly reduces noise vs. raw high/low breaks. Tighter execution plans . The drawn level line gives an objective spot for entries, stop placement (just beyond the level), and partial-take-profit structure. Non-repainting confidence . Signals are placed on current bar. Flexible across markets . Works on FX, indices, metals, crypto; scalping on M15
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
指标
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
该产品的买家也购买
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
指标
这款指标用于 MT5，可提供准确的入场交易信号，且无重绘。 它可应用在任何金融资产：外汇、加密货币、贵金属、股票、指数。 它将提供极其精准的评估，并告诉您何时开仓和平仓的最佳时机。 观看 视频 (6:22)，其中包含一个仅处理单一信号的示例，该信号即可值回指标购价！ 大多数交易者在 Entry Points Pro 指标的帮助下，在第一个交易周内即改善了他们的交易结果。 订阅我们的 Telegram 群 ！ Entry Points Pro 指标的益处。 入场信号无重绘 如果信号出现，并得到确认，则它不会再消失；不像是重绘指标，它会导致重大的财产损失，因为它们可以在显示信号后再将其删除。 无差错开仓 指标算法可令您找到入场交易（买入或卖出资产）的理想时机，从而提高每位交易者的成功率。 Entry Points Pro 可操作任何资产 它允许您在 MT5 平台上交易任何经纪商的加密货币、股票、贵金属、指数、大宗商品和货币。 提供任何方向的信号 Entry Points Pro 指标提供针对任意价格走势的入场交易信号 - 上涨、下跌或横盘（横向）。 最大盈利潜力 离场信号
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
指标
FootprintOrderflow权威指南 （本指标还适配不提供DOM数据和BID/ASK数据的经济商） 1. 指标核心理念 Footprint orderflow 是一款基于 订单流（Order Flow） 理论的高级图表工具。与传统的 K 线图只展示 OHLC（开高低收）不同，足迹图通过实时解析 Tick 数据，剖析每根 K 线内部的微观结构。 它能告诉你： 谁在主导？ （买方还是卖方） 哪里成交量最大？ （机构主要筹码交换区） 价格是否被认可？ （停留时间与价值区域） 趋势是否竭尽？ （通过背离信号） 关键背离是否需要提醒？ （通过背离的信号发送MT5弹窗警告，并推送通知到手机） 2. 图表界面深度解析 2.1 基础足迹图 (Standard View) 在普通模式下，K 线被拆解为一个个价格格子（Bin）： 左侧数字 (Bid/Sell) ：代表主动卖出成交量（市价卖单撞击买一价）。 右侧数字 (Ask/Buy) ：代表主动买入成交量（市价买单撞击卖一价）。 背景热力图 ：颜色越深（或亮度越高），代表该价位的总成交量越大，直观展示流动性聚集区。 失衡高亮 (Imba
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
指标
简单来说，当白色数字（称为“点”）开始出现在当前蜡烛图旁边时，您就可以开始交易了。白色“点”表示当前的买入或卖出交易正在进行，并且方向正确，其白色即为标志。当白色点的移动停止并变为静态绿色时，这表示当前动能已结束。绿色数字表示以“点”为单位的总利润，无论是来自买入还是卖出交易。 此外，还可以通过指标中的其他高级专业分析工具来开仓。通过观察指标中显示的信号和颜色，您可以高精度地捕捉大量剥头皮交易机会。只需确保在测试或实时图表中理解该指标的运作方式。 适用于大多数外汇市场：非常适合交易黄金和热门指数市场——道琼斯、标普500、纳斯达克、DAX等，以及外汇货币对如欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等众多强势货币对。也支持主要加密货币如比特币、以太坊和稳定币——非常适合在数字资产与传统市场之间进行多元化策略。 限时特价优惠。 Shock Pullback 指标在识别回调和积累区域方面是一项真正的突破。它基于完全创新的算法构建，使交易者能够轻松而清晰地识别交易机会、跟踪价格走势，并检测回调、积累区域、缺口和突破。 Shock Pullback V 3.3 新版本更新 Shock Pullbac
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
指标
基于微观结构与物理场论的AI自适应市场全息系统指标 摘要 ： 本文旨在探讨一种新型金融市场分析工具——“微观结构引力价格回归AI自适应系统（Micro gravity regression AIselfregulation system）”的构建原理与实现机制。该系统融合了市场微观结构（Market Microstructure）理论、经典力学中的弹性与引力模型、信息熵理论以及自适应人工智能算法。通过对Tick级数据的实时聚合、吸收密度的物理建模以及基于熵的动态衰减机制，该系统试图构建一个能够量化市场“质量”、“张力”与“状态”的动态物理场，为高频与波段交易提供可视化的决策支持。 1. 引言 (Introduction) 传统技术指标（如MA, RSI）多基于收盘价的线性处理，往往滞后且难以捕捉价格内部的博弈细节。随着高频交易的发展，基于订单流（Order Flow）和微观结构的数据变得至关重要。本研究提出的MicroStructure HUD系统，不再单纯视价格为数字序列，而是将其视为具有“质量”和“能量”的物理实体，通过模拟物理场中的引力中心（Center of Mass, CoM
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
指标
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
指标
MonsterDash Harmonics Indicator is a harmonic pattern dashboard. It recognizes all major patterns. MonsterDash is a dashboard that displays all detected patterns for all symbols and (almost) all timeframes in sortable and scrollable format. Users can add their own user defined patterns . MonsterDash can open and update charts with the pattern found. Settings MonsterDash's default settings are good enough most of the time. Feel free to fine tune them to your needs. The color settings are for tho
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
MR Reversal Patterns 5
Sergey Khramchenkov
5 (2)
指标
In the "Masters of Risk" trading system, one of the main concepts is related to places where markets change direction. In fact, this is a change in priority and a violation of the trend structure at the extremes of the market, where supposedly there are or would be stop-losses of "smart" participants who are outside the boundaries of the accumulation of volume. For this reason, we call them "Reversal Patterns" - places with a lot of weight for the start of a new and strong trend. Some of the imp
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
指标
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
指标
描述 ICSM（脉冲-修正SCOB映射器）是一个分析价格走势并识别有效脉冲、修正和SCOB（单蜡烛订单块）的指标。它是一个强大的工具，可以与任何类型的技术分析一起使用，因为它灵活、信息丰富、易于使用，并且能显著提高交易者对最具流动性的兴趣区域的认识。 设置 常规 | 视觉 颜色主题 — 定义ICSM的颜色主题。 SCOB | 视觉 显示SCOB — 启用/禁用SCOB； 标记SCOB — 代表SCOB表示的样式选项列表； SCOB颜色 — 定义SCOB的颜色； ICM | 视觉 显示ICM线 — 启用/禁用ICM（脉冲-修正映射器）线； 显示IC趋势 — 通过图表底部的彩色分隔线启用/禁用脉冲-修正趋势的可视化； 线条颜色 — 定义ICM线的颜色； 线条样式 — 定义ICM线的样式； 警报 ICM — 启用/禁用突破ICM线的警报； SCOB — 启用/禁用SCOB创建的警报； ICM+SCOB — 启用/禁用在单个脉冲/修正结束时出现SCOB的警报，该SCOB抓取ICM线的流动性。 ICM+SCOB（同一蜡烛） — 启用/禁用在抓取ICM线流动性
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
指标
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the   Metatrader 4 Version
Technical Ratings Indicator MT5
Hieronymos Junior Starch
指标
Technical Ratings for MT5 A multi-indicator analysis dashboard that displays aggregated technical signals directly on your MetaTrader 5 charts. This indicator calculates buy, sell, and neutral signals from 11 oscillators, 15 moving averages, and classic pivot points, presenting them in a single organized panel. What It Does Technical Ratings analyzes multiple technical indicators simultaneously and presents their consensus as clear trading signals. Instead of opening dozens of indicator windows
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
指标
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
指标
MetaForecast能够根据价格数据中的谐波来预测和可视化任何市场的未来走势。虽然市场不总是可预测的，但如果价格中存在模式，MetaForecast可以尽可能准确地预测未来。与其他类似产品相比，MetaForecast通过分析市场趋势可以生成更精确的结果。 输入参数 Past size (过去的尺寸) 指定MetaForecast用于创建生成未来预测模型的柱数量。该模型以一条黄色线绘制在所选柱上。 Future size (未来的尺寸) 指定应预测的未来柱数量。预测的未来以粉色线表示，并在其上绘制了蓝色回归线。 Degree (程度) 此输入确定了MetaForecast将在市场上进行的分析级别。 Degree 描述  0 对于程度0，建议使用较大的值来设置“过去的尺寸”输入，以覆盖价格中的所有高峰、低谷和细节。  1 (建议的) 对于程度1，MetaForecast可以理解趋势，并通过较小的“过去的尺寸”生成更好的结果。  2 对于程度2，除了趋势，MetaForecast还可以识别反转点。对于大于1的程度，必须使用较高的“细节”和“噪音减少”输入值。  大于2 不建议使用大于
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
指标
Professional Scalping Indicator for XAUUSD and Major Forex Pairs Orderflow Scalp Pro delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Three Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap Transform your charts into institutional-grade order flow analysis
作者的更多信息
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
指标
AMD 自适应移动平均线 (AAMA) AAMA 是一款适用于 MetaTrader 4 的自适应移动平均指标，可根据市场状况自动调整其反应速度。 主要功能： 基于 Kaufman 效率比的自适应移动平均线——在趋势行情中快速反应，在震荡行情中过滤噪音 自动识别四个 AMD 市场阶段：积累期 (Accumulation)、上涨期 (Markup)、分配期 (Distribution)、下跌期 (Markdown) 通过 ATR 实现波动性自适应——根据当前市场状况调整灵敏度 实时信息面板显示检测到的市场阶段、置信度和适应速度 多指标集成：结合 ADX、RSI 和 MACD 精确识别市场阶段 快速/缓慢参考区域，用于可视化自适应行为 使用方法： 指标会根据市场自动调整适应速度——在强趋势时反应更快，在盘整阶段更慢。可视化面板帮助理解当前的市场阶段。所有参数（周期、颜色、灵敏度）都可根据您的交易风格自由设置。
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
指标
气泡指标 —— 价格减速 + 成交量激增检测 一个简单直观的可视化工具，当价格突然放缓并伴随成交量激增时，会在图表上显示彩色方块。 （包含填充功能与同心气泡效果） 它能帮助交易者更清晰地观察市场节奏，发现潜在的关键转折点。  指标功能： 识别市场在启动前“犹豫”的时刻 显示成交量放大但价格波动不大的区域 帮助提前发现潜在的突破信号  工作原理： 分析比当前图表更小的时间周期 检测异常小的K线（价格放缓） 检测异常高的成交量（成交量激增） 显示绿色（看涨）或红色（看跌）方块  主要设置： 价格敏感度： 数值越低，越敏感 成交量倍数： 数值越高，越严格 气泡大小： 调整显示效果  实用价值： 简单直观 无需复杂计算 发现有趣的市场结构与节奏 完全可自定义 非常适合用于区间交易、突破判断或理解市场动态。
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
指标
SimpleCustomBox – MT5 自定义交易区间及高低线指标 概述： SimpleCustomBox 是一款功能强大且易于使用的 MT5 指标，可以在图表上清晰标注指定的交易时间段。自定义时间范围，直观显示区间的最高价和最低价，让你轻松做出更明智的交易决策。非常适合日内交易者、剥头皮交易者以及依赖日内价格模式的交易者。 主要功能： 自定义交易区间： 在图表上高亮显示任意时间段（例如 02:00 – 06:00）。 动态交易区间框： 自动每日更新，支持显示多天历史数据，便于回测和分析。 高低线绘制： 根据区间绘制顶部和底部价格线，可延伸至用户自定义的时间（例如延伸至 14:00）。 可视化自定义： 可调整区间框颜色、线条颜色、宽度及样式（实线、虚线、点线等）。 自动更新： 区间框和高低线实时更新，无需手动调整。 图表清理方便： 移除指标时，所有区间框和高低线将自动删除。 优势： 快速识别交易区间和波动区域。 通过精确的视觉标记提升日内交易策略的效率。 完全自定义图表显示，简化分析过程。 秒级显示多天历史区间，节省时间。 参数设置概览： 参数 功能说明 StartHour ,
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
指标
Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread 基于点差不平衡的指标。 TF： 适用于所有时间周期（M1 到 D1）。 交易品种： 兼容外汇、指数、黄金和差价合约（自动适配 JPY、黄金和 CFD 品种）。 参数： TickWindow (200) – 观察的 tick 窗口 SpreadWeight (1.5) – 点差权重 NormalizationPeriod (20) – 标准化周期（z-score） Overbought / Oversold (±3.0) – 超买/超卖阈值 AlertCooldown (300s) – 警报冷却时间 结论： Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread v2.4 通过分析 OHLC 变化和点差，识别买卖压力，清晰显示市场流向与不平衡区域。
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
指标
Mean Reversion Probability – 统计性均值回归指标 简短说明 机构级指标，根据历史超延伸分析，计算价格回归到200周期均线（MA200）的统计概率。以量化精度识别市场疲劳区域。 主要功能 高级统计分析 – 基于500+历史延伸数据计算真实概率 概率评分 (0–99%) – 精确量化回归均线的可能性 疲劳检测 – 测量超延伸的持续时间与强度 多资产标准化 – 自动适配外汇、指数、黄金、加密货币、差价合约 智能警报 – 罕见但高度可靠的信号（概率 >80%，持续时间 >15 根K线） 专业级界面 – 清晰、结构化的机构风格设计 方法学 指标实时分析： 价格与MA200的标准化距离（以ATR计） 自上次回归以来的延伸时长 达到最大延伸的时间 与历史平均值比较 概率计算： 距离评分（最高60%）：当前值与历史比值 持续评分（最高40%）：延伸时间与平均时间比 疲劳加成（+15%）：当持续时间 >1.5×最大延伸时间 极端加成（+10%）：当距离 >2.5 ATR 推荐用法 机构级策略： 等待概率 >70% 且 距离 >1.5 ATR 通过较长延伸时间确认（绿色
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
指标
PDHL – simply displays the highs and lows of previous days directly on your chart, providing a quick and visual reference of past key levels. The indicator is lightweight and easily customizable , allowing you to adjust the number of days displayed, the colors, as well as the style and thickness of the lines to suit your preferences. It is designed to be simple and practical, but may not work on all instruments or platforms . Only teste Tested only with CFDs
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
指标
Spike Signal v1.2 — MT5 指标，可检测 Boom/Crash 指数的剧烈价格尖峰并生成实时剥头皮信号。 时间框架： 适用于所有周期（推荐 M1–M15）。 品种： 专为 Deriv 合成指数 Boom 和 Crash 设计，也适用于高波动市场。 参数： SpikeSensitivity / MinSize – 尖峰灵敏度与最小大小 EMA (8/21) – 入场交叉信号 RSI (14) – 趋势过滤器 TP/SL Points – 止盈与止损点数 Trailing Exit / Alerts – 动态离场逻辑与视觉/声音警报 简短结论： Spike Signal v1.2 自动识别上涨/下跌尖峰，显示买卖箭头，并通过 TP、SL 或追踪逻辑管理离场。非常适合 Boom/Crash 指数剥头皮交易。
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
指标
中文（简体）Iceblock 简短描述： Iceblock — MT4 指标，识别高成交量但价格波动小的聚簇（类似冰山单行为）。 时间框架： 适用于所有时间周期（M1 至 D1）。 品种： 兼容外汇、指数、黄金和差价合约（CFD）。 参数： VolumeLookback – 计算平均成交量的蜡烛数量 VolumeThreshold – 判定成交量异常的乘数 ClusterSize – 用于确认簇的相邻蜡烛数量 RangeComparisonPeriod – 用于平均价格区间（高–低）的周期 简短结论： Iceblock 高亮显示成交活跃但价格变动有限的区域——类似冰山单导致的现象，但仅基于 MT4 的成交量与价格数据。箭头为异常活动标记，不等同买卖信号。
FREE
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
专家
Range Breakout EA – Simple Description Concept An automated trading robot for MetaTrader 5 that exploits range breakouts with two key periods: Features Automatic market hours management Customizable Stop Loss and Take Profit Smart Trailing Stop Built-in testing mode for simulation Detailed logs for monitoring How It Works Records extreme prices at the start of the day Waits for a breakout of the secondary range Opens a position in the breakout direction Automatically manages the trade (SL/TP/Tr
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
指标
PVWAP Improved MT5 – 高级成交量加权平均价指标 PVWAP Improved MT5 是我个人 VWAP 指标的增强版和优化版。该指标显示成交量加权平均价，并提供多条标准差通道，用于识别潜在的支撑、阻力以及价格动能衰减区域。指标适用于所有周期，并在处理大量历史数据时依然运行流畅。 指标用途 VWAP 表示大量成交发生时的平均价格，是判断市场位置和公平价值的重要参考。 主要用途： 价格高于 VWAP：市场偏多 价格低于 VWAP：市场偏空 标准差通道（+1、+2、-1、-2）显示超买和超卖区域 帮助识别潜在的进场、离场或反弹位置 用于判定市场是趋势运行還是均值回归 该指标非常适合日内交易、剥头皮以及波段交易者，用于分析市场真实压力。 主要特性 使用 MetaTrader 5 的真实成交量進行計算 Daily 模式：每天重置，適合日內交易 Continuous 模式：VWAP 持續計算不中斷 最多 4 條標準差通道：+1、+2、-1、-2 顏色、線型、線寬完全可自定義 支持所有品種和所有周期 計算快速，適合回測和實時交易 指標穩定清晰，易於整合到任何交易策略中
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
指标
机构流动性压缩指标 该指标通过布林带宽度、成交量和平均点差的标准化测量，实时检测流动性收紧情况，以识别价格突破前的压缩阶段。 显示方式： 专业独立窗口，包含“Compression Score”柱状图与“Threshold”阈值线。 主要特点 早期检测： 在价格波动前识别压缩区域。 多因素测量： 结合布林带宽度、成交量与平均点差的标准化数据。 实时更新： 每个行情跳动（tick）即时刷新。 清晰显示： “Compression”柱状图与虚线“Threshold”参考线。 兼容性： 适用于 MT4 与 MT5 平台。 使用方法 将指标添加至目标品种图表。 根据波动性与交易时段调整阈值与权重。 解读： 当分数较高时，表示出现流动性压缩，需关注潜在突破。 参数说明 BB_Period / BB_Dev: 计算布林带宽度。 Norm_Period: 近期波动性标准化周期。 Vol_Period: 成交量标准化周期（按 tick 计）。 Spr_Period: 平均点差标准化周期（MT5 使用历史数据，MT4 使用即时代理）。 Weight_Width / Weight_Volume / We
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
指标
VWAP_PC_MQL5 — 一个简单的自制 VWAP 类指标，在 MT5 图表上实时显示成交量加权平均价。 时间框架： 适用于所有周期。 品种： 兼容外汇、指数、大宗商品和股票。 参数： AppliedPrice – 用于计算的价格类型（收盘价、典型价、加权价等） LineColor / Width / Style – 线条样式设置 SessionReset – 可每日重置或连续模式 工作原理（VWAP 原理）： VWAP（成交量加权平均价）计算公式为： VWAP = (价格 × 成交量之和) / (成交量之和) 它反映买卖双方的动态平衡： 价格 高于 VWAP → 多头占优； 价格 低于 VWAP → 空头占优。 简短结论： VWAP_PC_MQL5 是一个轻量级的 VWAP 工具，结构简单但实用，帮助学习和分析成交量行为。
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
指标
Institutional Flow Indicator A smart volume-based tool that detects institutional activity zones through direct order flow patterns. It reveals where large institutions operate. An advanced volume indicator that filters out noise to identify probable institutional patterns. Key Features Smart cluster detection Automatic identification Signal classification: Violet / Yellow – Institutional Zone – Strong, sustained institutional activity Red / Green – Strong Signal – Significant buying/selling pre
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
指标
Volume & Move Strength (VMS) Indicator for MT5 The VMS Indicator displays the relationship between trading volume and price movement strength, helping traders assess how well market activity supports price action. How It Works: Measures tick volume as trading activity. Calculates move strength using a normalized True Range (%). Both values can be smoothed (default: 5) and optionally normalized (0–100) for consistency across markets. Plots two lines in a separate window: Blue (Volume) – trading a
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
指标
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
指标
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
指标
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
指标
Adaptive Flow MAs is a moving average indicator designed to naturally adjust to market movements. Unlike traditional averages, it dynamically adapts its periods based on recent volatility and the current trend. The EMA closely follows rapid price swings to capture every impulse, while the SMA remains smoother, providing a stable and reliable reference. With a clean display showing the current adaptive periods, this tool helps traders feel the “flow” of the market without visual clutter. It’s cr
FREE
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
指标
交易时段 Range Box 指标 此指标允许交易者在图表上可视化和分析特定时间段，通过为每个交易时段绘制矩形框来直观显示价格区间，帮助快速识别市场波动和关键价位，提升交易决策效率，同时辅助优化交易策略、管理风险，并更清晰地理解市场行为和趋势变化。 主要功能： 自定义交易时段： 设置开盘和收盘时间，灵活适应不同交易策略和交易风格。 显示天数： 选择显示多少天的历史交易时段，便于回顾和分析多日走势和价格模式。 默认颜色和周一高亮颜色： 轻松突出每周模式，快速识别重要交易日和特殊市场行为。 可调边框宽度： 根据个人偏好自定义矩形外观，保持图表整洁并增强可读性。 自动计算高低价： 快速识别每个交易时段的关键价格水平，辅助策略制定和风险管理，提高整体交易效率。
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
指标
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
指标
此指标可用于对 CFD 交易中的每个交易时段的 K 线进行编号，帮助交易者更直观地了解每一根 K 线在交易日中的位置和顺序。适用于 GER40、UK100、US30、US100 和 US500 ，并且可以完全自定义，以适应您的交易风格和图表偏好，非常适合日常交易分析、策略优化和市场行为研究。 主要功能和参数： 自定义交易时段： 可自由设置开盘和收盘时间，满足不同交易时段需求 隐藏偶数编号选项： 让图表更加清晰整洁，避免视觉干扰 调整编号距离： 灵活调整数字在图表上的显示位置，方便观察 字体大小和颜色： 可根据个人喜好调整，使图表信息一目了然 显示天数： 控制显示的交易日数量，便于回顾和分析多日走势 此工具非常适合希望对交易时段的 K 线有清晰、整齐视图的交易者，帮助用户更高效地跟踪市场波动、分析交易行为，并在制定交易策略和优化交易决策时提供可靠参考。无论是日内交易还是中短线策略，这款指标都能成为您图表分析中的实用助手。
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
指标
indicator that numbers the bars (candles) in a custom trading session. The indicator allows: Defining the session start time (StartHour and StartMinute) Displaying numbers only on odd bars (if AfficherUniquementImpairs is true) Displaying numbers on the last N days (NbJours) Customizing the color and font size of the text The indicator will loop through the bars of the last N days and, for each day, start counting from the session start time. It will display the bar number (starting at 1) belo
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
指标
Candle Activity Visualizer Candle Activity Visualizer 将您的图表转化为动态热力图，清晰展示买卖双方的力量变化。 深入的市场分析： 活动区域识别： 算法检测出高成交量集中在狭窄价格区间的区域，揭示关键的市场压力点。 实时强度变化： 颜色会根据市场变化实时调整，从冷色调逐渐过渡到暖色调。 视觉自定义： 5 种配色主题： Thermal、Ocean、Inferno、Forest 和 Aurora —— 满足不同偏好的视觉风格。 基于成交量的高度： 可选模式，根据成交量调整柱体高度，提供更多视觉信息。 性能与可读性： 高效优化： 即使在市场剧烈波动时，也能保持快速与流畅。 清晰视觉效果： 动态对比度让低活跃与高活跃区域一目了然。 Candle Activity Visualizer 为交易者提供一种直观、简洁的市场分析方式。
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
指标
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
指标
气泡指标 —— 价格减速 + 成交量激增检测 一个简单直观的可视化工具，当价格突然放缓并伴随成交量激增时，会在图表上显示彩色方块。 （包含填充功能与同心气泡效果） 它能帮助交易者更清晰地观察市场节奏，发现潜在的关键转折点。  指标功能： 识别市场在启动前“犹豫”的时刻 显示成交量放大但价格波动不大的区域 帮助提前发现潜在的突破信号  工作原理： 分析比当前图表更小的时间周期 检测异常小的K线（价格放缓） 检测异常高的成交量（成交量激增） 显示绿色（看涨）或红色（看跌）方块  主要设置： 价格敏感度： 数值越低，越敏感 成交量倍数： 数值越高，越严格 气泡大小： 调整显示效果  实用价值： 简单直观 无需复杂计算 发现有趣的市场结构与节奏 完全可自定义 非常适合用于区间交易、突破判断或理解市场动态。
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
指标
AutoPivot - 自动枢轴点指标 MT4 专业级指标，用于自动计算并显示每日、每周或每月的关键枢轴点（PP、R1、R2、R3、S1、S2、S3），同时标注前一交易日的高点与低点（PDH/PDL），帮助交易者快速识别潜在的支撑与阻力区域。 主要功能： 智能时间框架检测 ：根据图表周期（H4、D1、W1）自动调整计算方式，确保在不同级别下均显示精准枢轴水平。 前日高低点标识 ：自动绘制 PDH/PDL，并在图表中清晰显示与当前价格的相对位置。 支撑/阻力区域显示 ：在 PDH/PDL 与相邻枢轴线之间生成半透明区域，帮助识别市场可能的反转带或突破区。 多主题外观 ：提供 8 种预设配色方案（经典、暗色、亮色、蓝调、专业等），支持完全自定义颜色、线型与透明度。 价格与标签显示 ：可选显示每条枢轴线对应的价格与紧凑型标签，不干扰图表视图。 自动刷新机制 ：支持实时自动更新与手动刷新模式，确保在市场波动时数据始终最新。 ️ 轻量高效 ：优化性能，不影响图表流畅度，可在多图表、多时间框架下同时运行。 AutoPivot 是日内交易者、波段交易者及技术分析
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
指标
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
Volume Profil MT4
Vincent Jose Proenca
指标
Volume Profile Rectangle 概要 交互式 成交量分布指标 ，用于在选定区域内显示每个价格水平的成交量水平分布。它会自动创建一个可移动的矩形，并以彩色条形图显示多头与空头成交量的分布情况。 功能说明： 显示水平成交量 ：以水平条形图形式可视化每个价格水平的成交量分布 多空分析 ：绿色代表多头主导成交量，红色代表空头主导成交量 交互式矩形 ：移动矩形后自动更新分析结果 自动创建 ：启动后自动生成一个默认矩形，可立即使用 工作原理： 区域选择 ：矩形（自动或手动创建）定义分析区域（时间 + 价格） 成交量分布 ：将价格区间分为若干级别（可调分辨率），并分配选定K线的成交量 智能上色 ：分析每个价格级别，判断多头或空头成交量是否占主导 动态显示 ：当图表移动、缩放或滚动时，条形图会自动重绘 可选过滤器 ：可按K线实体或全影线过滤（垂直过滤） 主要参数设置： 矩形 RectangleName ：矩形名称（默认值："VolumeRect"） AutoCreateRectangle ：启动时自动创建矩形 可视化 MaxBarWidthPixels ：条形的最大宽度（默认 120
Nexus Signal System
Vincent Jose Proenca
指标
技术说明 Nexus Signal System 是一款 MT4 指标，结合了 12 个技术指标来生成交易信号。该系统在确认信号前会分析多种因素的共振（趋势、动量、成交量、支撑/阻力区），与只使用单一指标的工具相比，可减少假信号的数量。 分析标准（评分 0–15 分）： 图形形态识别（Pin Bar、吞没形态） 多时间框架分析（高时间框架趋势确认） ADX 市场状态（避免无趋势市场） 支撑/阻力区（自动识别波段点） 均线 20/50/200（趋势对齐） RSI 14 周期（动量指标） 相对成交量（机构确认） ATR（波动率） 功能特点： 带透明评分的信号（0–15 分） 自动检测支撑/阻力区并在图表上显示 初步信号（当前K线）与确认信号（已收盘K线） 止损和止盈通过 ATR 计算 实时市场信息面板 8 种颜色主题可供视觉定制 56 个可配置参数，可适应您的交易风格 使用方法： 安装： 在 MetaEditor 编译并加载到图表 关键参数： Min_Signal_Score ：设置最低信号质量阈值（默认 6.5/15） MTF_Timeframe ：确认用时间框架（默认 H4） Colo
NexusSignal Scalping
Vincent Jose Proenca
指标
技术说明 Nexus Signal System 是一款 MT4 指标，结合了 12 个技术指标来生成交易信号。该系统在确认信号前会分析多种因素的共振（趋势、动量、成交量、支撑/阻力区），与只使用单一指标的工具相比，可减少假信号的数量。 分析标准（评分 0–15 分）： 图形形态识别（Pin Bar、吞没形态） 多时间框架分析（高时间框架趋势确认） ADX 市场状态（避免无趋势市场） 支撑/阻力区（自动识别波段点） 均线 20/50/200（趋势对齐） RSI 14 周期（动量指标） 相对成交量（机构确认） ATR（波动率） 功能特点： 带透明评分的信号（0–15 分） 自动检测支撑/阻力区并在图表上显示 初步信号（当前K线）与确认信号（已收盘K线） 止损和止盈通过 ATR 计算 实时市场信息面板 8 种颜色主题可供视觉定制 56 个可配置参数，可适应您的交易风格 使用方法： 安装： 在 MetaEditor 编译并加载到图表 关键参数： Min_Signal_Score ：设置最低信号质量阈值（默认 6.5/15） MTF_Timeframe ：确认用时间框架（默认 H4） Colo
筛选:
无评论
回复评论