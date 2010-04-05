ATR SlTp MT5

Привет, трейдеры! Я разработал индикатор для трейдеров, которые используют средний истинный диапазон (Average True Range), или значение ATR, для определения стоп-лосса и тейк-профита. С помощью этого индикатора вы можете легко установить тейк-профит и стоп-лосс с выбранным вами множителем.

Чтобы использовать этот индикатор, пожалуйста, настройте период ATR в соответствии со своим стилем торговли, а затем соответствующим образом настройте множители стоп-лосса и тейк-профита.

Удачной торговли!
Удачи и удачной торговли!!!
FREE
