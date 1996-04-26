Candle Swing High and Low

Здравствуйте, трейдеры!

Если вы, как и я, твердо верите в ценовое движение, например, в паттерны свечей, то это для вас. Это индикатор свечей, отражающий максимумы и минимумы колебаний цены. Это одно из практических упражнений по разработке индикаторов из моего курса на Udemy, где я учу разрабатывать индикаторы и советников без каких-либо базовых знаний. И я рад предоставить его здесь бесплатно всем любителям свечных графиков.

Надеюсь, вам понравится. Пожалуйста, не стесняйтесь предлагать любые изменения, которые вы хотели бы внести в этот проект, чтобы сделать его лучше.

Удачной торговли! Удачной автоматизации!
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5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
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Привет, трейдеры! Давным-давно, во время стриминга на YouTube, я наткнулся на мощную стратегию, использующую RSI и скользящие средние в качестве индикатора. Как увлеченный трейдер на Форекс и программист MQL4/5, я разработал индикатор и советник на основе этой стратегии. Я делюсь этим индикатором с вами, чтобы внести свой вклад в торговое сообщество. Пожалуйста, посмотрите видео ниже, где объясняется стратегия. Это версия советника для этой стратегии (вооруженная как наступательными, так и обо
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Lot Calculator MT5
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РАССЧИТАЙТЕ РАЗМЕР ВАШЕГО ЛОТКА ПРЯМО ЗДЕСЬ, НА METATRADER!!! Привет, трейдеры! Вы ориентированы на управление рисками? Если да, то это для вас. Меня зовут Ибрагим, и я разработал инструмент, который поможет вам рассчитать размер лота на основе процента риска относительно баланса вашего счёта. Этот инструмент также поможет вам рассчитать размер лота, если вы готовы рисковать абсолютным значением, а не указывать риск в процентах. Например, вы можете указать, что готовы рисковать 100 долларами о
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Trend Meter MT4
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Индикаторы
Здравствуйте, трейдеры! Вы из тех трейдеров, кому сложно определить, находится ли рынок в тренде или в боковом движении? Если да, то это для вас. Большинство профессиональных трейдеров, включая алгоритмических, используют индикатор ADX для определения текущего настроения рынка. В этом проекте тренд и диапазон отображаются разными цветами, чтобы помочь вам принимать торговые решения. Кроме того, этот индикатор является одним из практических упражнений по разработке индикаторов из моего курса н
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Grid Feast MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры! Давным-давно, во время стриминга на YouTube, я наткнулся на мощную сеточную стратегию от Expert4x. Будучи увлеченным трейдером на Форекс и программистом MQL4/5, я разработал советника на основе этой стратегии и с тех пор использую его. Первая версия проекта была строго основана на видео ниже, но после длительной оптимизации мне удалось уменьшить просадку, добавив в стратегию свой опыт для достижения более низкого уровня просадки. Версия для MT5:   https://www.mql5.com/en
ATR SlTp MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Индикаторы
Привет, трейдеры! Я разработал индикатор для трейдеров, которые используют средний истинный диапазон (Average True Range), или значение ATR, для определения стоп-лосса и тейк-профита. С помощью этого индикатора вы можете легко установить тейк-профит и стоп-лосс с выбранным вами множителем. Чтобы использовать этот индикатор, пожалуйста, настройте период ATR в соответствии со своим стилем торговли, а затем соответствующим образом настройте множители стоп-лосса и тейк-профита. Удачной торговли!
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ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
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Привет, трейдеры! Я разработал индикатор для трейдеров, которые используют средний истинный диапазон (Average True Range), или значение ATR, для определения стоп-лосса и тейк-профита. С помощью этого индикатора вы можете легко установить тейк-профит и стоп-лосс с выбранным вами множителем. Чтобы использовать этот индикатор, пожалуйста, настройте период ATR в соответствии со своим стилем торговли, а затем соответствующим образом настройте множители стоп-лосса и тейк-профита. Удачной торговли!
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Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Индикаторы
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
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Breakeven Manager MT4
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Утилиты
Привет, чемпионы трейдинга! Надеюсь, у вас всё хорошо. Случалось ли вам открывать позицию, когда рынок изначально двигался в вашу пользу или приближался к вашему тейк-профиту, а затем рынок внезапно разворачивался против вашей позиции? Что ж, со мной такое случалось много раз, и сегодня я решил дать отпор. Представляю вам торговый менеджер, который поможет вам защитить ваши позиции. Этот проект поможет вам установить позицию(и) в безубыток либо при достижении указанного вами количества пипсов, л
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Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Утилиты
Привет, чемпионы трейдинга! Надеюсь, у вас всё хорошо. Случалось ли вам открывать позицию, когда рынок изначально двигался в вашу пользу или приближался к тейк-профиту, а затем рынок внезапно разворачивался против вашей позиции? Что ж, со мной такое случалось много раз, и сегодня я решил дать отпор. Представляю вам торговый менеджер, который поможет вам защитить ваши позиции. Этот проект поможет вам вывести ваши позиции в безубыток либо при достижении указанного вами количества пипсов, либо пр
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Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
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РАССЧИТАЙТЕ РАЗМЕР ВАШЕГО ЛОТКА ПРЯМО ЗДЕСЬ, НА METATRADER!!! Привет, трейдеры! Вы ориентированы на управление рисками? Если да, то это для вас. Меня зовут Ибрагим, и я разработал инструмент, который поможет вам рассчитать размер лота на основе процента риска относительно баланса вашего счёта. Этот инструмент также поможет вам рассчитать размер лота, если вы указали абсолютную величину риска, а не процентное соотношение. Например, вы можете указать риск в размере 100 долларов США от вашего бал
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Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Эксперты
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
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ЗАЩИТНАЯ МЕРА ВАШИХ СТРАТЕГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ! Как сказал мастер Сунь Цзы: «Безопасность от поражения подразумевает оборонительную тактику; способность победить врага означает переход в наступление». Вы хотите избавиться от нелепых просадок из-за сбоев в работе ваших советников (EA)? Вы хотите отслеживать свои выигрыши и проигрыши и серьезно относиться к управлению рисками? Прежде чем приобретать следующий счет в проп-фирме или следующего советника, подождите. Во-первых, поздравляю! Я разраб
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Ibrahim Olalekan Ganiu
Утилиты
Привет, трейдеры! Вы из тех трейдеров, которые уверены в своих входах, но часто оказываются жертвами охоты за стоп-лоссами? Ваш анализ верен более чем на 70%, но ваши сделки обычно достигают стоп-лосса из-за охоты за стоп-лоссами или рыночных манипуляций? Если да, то пора взять ситуацию в свои руки! С этим инструментом вы сможете без проблем совершать все свои точные сделки. Он также поможет вам отслеживать позиции и фиксировать прибыль до тех пор, пока рынок не решит развернуться. Версия для
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Эксперты
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Equity Security MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Утилиты
ЗАЩИТНАЯ МЕРА ВАШИХ СТРАТЕГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ! Как сказал мастер Сунь Цзы: «Безопасность от поражения подразумевает оборонительную тактику; способность победить врага означает переход в наступление». Вы хотите избавиться от нелепых просадок из-за сбоев в работе ваших советников (EA)? Вы хотите отслеживать свои выигрыши и проигрыши и серьезно относиться к управлению рисками? Прежде чем приобретать следующий счет в проп-фирме или следующего советника, подождите. Во-первых, поздравляю! Я разраб
Grid Feast MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры! Давным-давно, во время стриминга на YouTube, я наткнулся на мощную сеточную стратегию от Expert4x. Будучи увлеченным трейдером на Форекс и программистом MQL4/5, я разработал советника на основе этой стратегии и с тех пор использую его. Первая версия проекта была строго основана на видео ниже, но после длительной оптимизации мне удалось уменьшить просадку, добавив в стратегию свой опыт для достижения более низкого уровня просадки. Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Утилиты
Привет, трейдеры! Вы из тех трейдеров, которые уверены в своих входах, но часто становятся жертвами охоты за стоп-лоссами? Ваш анализ верен более чем на 70%, но ваши сделки обычно достигают стоп-лосса из-за охоты за стоп-лоссами или рыночных манипуляций? Если да, то пора взять ситуацию в свои руки! С этим инструментом вы сможете без проблем совершать все свои точные сделки. Он также поможет вам отслеживать ваши позиции и фиксировать прибыль до тех пор, пока рынок не решит развернуться. MT4 Ver
RSI and MA Cross MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Эксперты
Hello, traders! A long time ago while I was streaming on YouTube, I came across a powerful strategy that uses RSI and Moving Average is an amazing fashion. As an enthusiastic forex trader and MQL4/5 programmer, I developed an Indicator and Expert Advisor based on this strategy. The Indicator version is free and can be downloaded in the link below. While the Expert Advisor version is armed with both a defensive strategy for the case the market haven't gone your way and offensive strategies for t
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Ibrahim Olalekan Ganiu
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