Candle Swing High and Low

Здравствуйте, трейдеры!





Если вы, как и я, твердо верите в ценовое движение, например, в паттерны свечей, то это для вас. Это индикатор свечей, отражающий максимумы и минимумы колебаний цены. Это одно из практических упражнений по разработке индикаторов из моего курса на Udemy, где я учу разрабатывать индикаторы и советников без каких-либо базовых знаний. И я рад предоставить его здесь бесплатно всем любителям свечных графиков.





Надеюсь, вам понравится. Пожалуйста, не стесняйтесь предлагать любые изменения, которые вы хотели бы внести в этот проект, чтобы сделать его лучше.





Удачной торговли! Удачной автоматизации!