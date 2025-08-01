Grid Feast MT4

Здравствуйте, трейдеры! Давным-давно, во время стрима на YouTube, я наткнулся на мощную стратегию грида от Expert4x. Как энтузиаст форекс-трейдинга и программист MQL4/5, я разработал советник на основе этой стратегии и с тех пор использую его. Я делюсь этим советником с вами как одним из способов внести свой вклад в торговое сообщество. Пожалуйста, посмотрите видео ниже, где объясняется эта стратегия.





Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/145866





РЕКОМЕНДАЦИЯ

Стратегия/советник разработаны только для пар с диапазонным движением. Я лично использую советник на парах EURCHF и AUDNZD. Надеюсь, вам он тоже пригодится.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ТОРГОВЫХ РИСКАХ!

1. Торговля на финансовых рынках сопряжена со значительными рисками и может не подходить для всех. Убедитесь, что вы понимаете, что можете потерять часть или весь вложенный капитал.





2. Пожалуйста, начните использовать этот проект на демо-счете. Переходите на реальный счет только после того, как вы полностью освоите стратегию и риски, связанные с использованием EA и торговлей в целом.









Удачной торговли!!!