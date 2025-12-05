ATR SlTp MT5

Bonjour à tous les traders ! J'ai développé un outil pour ceux qui utilisent l'indicateur Average True Range (ATR) pour déterminer leurs niveaux de Stop Loss et de Take Profit. Grâce à cet indicateur, vous pouvez facilement paramétrer le Take Profit et le Stop Loss avec le multiplicateur de votre choix.





Pour l'utiliser, veuillez ajuster la période de l'ATR à votre style de trading, puis les multiplicateurs de Stop Loss et de Take Profit en conséquence.





Bon trading !





Bonne chance et excellents trades !