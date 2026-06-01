Magic Box Indicator
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- Версия: 1.10
- Активации: 10
Magic Box — Сигналы пробоя диапазона сессии
Magic Box определяет дневной диапазон-ориентир — «Box» — и отмечает пробойные входы, когда цена закрывается за пределами этого диапазона. Сигналы рассчитываются только по закрытым свечам, без перерисовки.
Что отображается на графике:
- Box — закрашенный диапазон-ориентир, отрисовывается один раз в день и показывает ключевой уровень для наблюдения
- Стрелки BUY — появляются, когда бычья свеча полностью закрывается выше Box
- Стрелки SELL — появляются, когда медвежья свеча полностью закрывается ниже Box
- Уровень SL — пунктирная линия, показывающая расположение стоп-лосса для каждого сигнала
- Линия результата — пунктирная линия, показывающая максимальное движение до отката, выраженное в пунктах
Основные возможности:
- Работает на любом таймфрейме: Box всегда рассчитывается по свече M5, независимо от используемого графика
- Работает на любом инструменте: Forex, золото, серебро, индексы, крипто. Расчёт пункта учитывает тип инструмента (XAU, XAG, 5-значные, 4-значные котировки)
- Автоматическое определение смещения GMT для привязки Box к серверному времени брокера
- До 5 сигналов за сессию (настраивается)
- Логика повторного входа: после пробоя индикатор ожидает возврата цены в Box перед повторным сигналом в том же направлении. Сигналы в противоположном направлении отображаются немедленно
- Прошлые сигналы остаются на графике с указанием максимального числа пунктов, достигнутых до уровня SL, для справки
- Сигналы рассчитываются только по закрытым свечам M5
- Минималистичный дизайн без наложенных индикаторов
- Всплывающие оповещения и push-уведомления при каждом новом сигнале
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