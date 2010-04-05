ATR SlTp MT5
- Indicadores
- Ibrahim Olalekan Ganiu
- Versão: 1.0
Olá Traders! Desenvolvi uma ferramenta para os traders que utilizam o ATR (Average True Range) para determinar o Stop Loss e o Take Profit das suas operações. Com este indicador, pode facilmente definir o Stop Loss e o Take Profit com o multiplicador da sua escolha.
Para o utilizar, ajuste o Período do ATR de acordo com o seu estilo de negociação e, em seguida, ajuste os Multiplicadores de Stop Loss e Take Profit conforme necessário.
Bons negócios!
