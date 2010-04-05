ATR SlTp MT5

Olá Traders! Desenvolvi uma ferramenta para os traders que utilizam o ATR (Average True Range) para determinar o Stop Loss e o Take Profit das suas operações. Com este indicador, pode facilmente definir o Stop Loss e o Take Profit com o multiplicador da sua escolha.

Para o utilizar, ajuste o Período do ATR de acordo com o seu estilo de negociação e, em seguida, ajuste os Multiplicadores de Stop Loss e Take Profit conforme necessário.

Bons negócios!

Boa sorte e bons negócios!!!
Produtos recomendados
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicadores
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
Indicadores
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descrição geral Este indicador é uma versão aprimorada do Canal Donchian clássico, enriquecida com funções práticas para o trading real. Além das três linhas padrão (máxima, mínima e linha do meio), o sistema detecta breakouts e os mostra visualmente com setas no gráfico, exibindo apenas a linha oposta à direção da tendência atual para uma leitura mais limpa. O indicador inclui: Sinais visuais : setas coloridas nos breakouts Notificações automáticas : alerta pop-up, push e e-mail Filtro RSI : pa
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experts
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Overview AP Fibonacci Retracement PRO is a trend-continuation pullback EA. It waits for a confirmed swing, calculates the Fibonacci retracement zone, and looks for entries in the direction of the original move. No grid, no martingale. Strategy logic Detects the last valid swing high/low using Fractals on the selected signal timeframe. Calculates the retracement zone between 38.2% and 61.8% (configurable). On a closed bar, if price is inside the zone (with opti
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicadores
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
O indicador   Haven FVG   é uma ferramenta para analisar mercados que permite identificar áreas de ineficiência (Fair Value Gaps, FVG) no gráfico, fornecendo aos traders níveis-chave para a análise de preços e a tomada de decisões comerciais. Outros produtos ->  AQUI Principais características: Configurações individuais de cores: Cor para FVG de alta   (Bullish FVG Color). Cor para FVG de baixa   (Bearish FVG Color). Visualização flexível de FVG: Quantidade máxima de velas para buscar FVG. Exte
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Dynamic SR and Trendline Indicator
Adebowale Adeniyi Adeleke
5 (1)
Indicadores
The MTF Support/Resistance & Trendline Analyzer is a powerful multi-timeframe indicator that automatically detects key support and resistance levels , draws dynamic trendlines , and provides a real-time market structure dashboard — all in one clean, lightweight display. It combines fractal logic and price action detection across three timeframes to give you a unified view of market direction and structure. Whether you trade reversals, breakouts, or trends, this tool highlights the zones that mat
FREE
Arbitrage365
Themichl LLC
3 (1)
Experts
The Arbitrage365 EA is a basic script for MetaTrader that implements a triangular arbitrage strategy. It identifies and exploits price discrepancies between EURUSD, GBPUSD, and EURGBP to profit from temporary market mispricing. This EA capitalizes on the law of one price by simultaneously buying and selling currency pairs. Its advantages include speed, accuracy, scalability, consistency, cost-effectiveness, contribution to market liquidity, and portfolio diversification. However, it's a basic E
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indicadores
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
MTF Unicorn Hunter
Simon Edwin Whittaker
5 (4)
Indicadores
ICT Unicorn Hunter – Multi-Timeframe Smart Setup Detector IMPORTANT: This is a Multi-Timeframe Scanner, looking for 'Unicorn' setups. A Unicorn in this definition is a liquidity sweep, market structure shift and creation of a Fair Value Gap overlapping with the last opposite-close candle before the liquidity sweep (breaker). This scanner does NOT provide visualisation of the Unicorn on the chart. For visualisation, use the Unicorn Tracker indicator, which is designed to work with the Unicorn
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
FREE
PIVOT eXtreme
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Pivot eXtreme Pivot adalah level referensi penting yang digunakan trader untuk memetakan potensi support & resistance intraday maupun jangka lebih panjang. Dalam sistem ini, level pivot dikembangkan menjadi P (Pivot Point utama) , R1–R13 (Resistance) , serta S1–S13 (Support) . Pivot Point (P) Titik pusat utama, dihitung dari rata-rata harga (High + Low + Close) / 3 . Berfungsi sebagai acuan keseimbangan harga : Jika harga di atas P → tren cenderung bullish. Jika harga di bawah P → tren cenderung
FREE
Double TMA with Reversal Zones
Clayton Prickett
4.5 (10)
Indicadores
Note from Developer: This is the lite version of the Double TMA with Bands Indicator. You can find the paid version that comes with alerts and on screen signal arrows built in here . I will also be selling an EA based on this trading system soon once all backtesting and optimization have been completed. Unlock your trading potential with the Double TMA Indicator with Reversal Detection! Designed for swing and reversal trading, this versatile tool integrates two Triangular Moving Averages (
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicadores
O Canal Donchian Os canais são uma das ferramentas de análise técnica mais populares porque transmitem intuitivamente aos analistas as restrições que tendem a ocorrer na maioria das mudanças de preço. Os usuários do canal sabem que informações valiosas podem ser obtidas a qualquer momento, independentemente de o preço estar no centro de uma faixa ou próximo a uma das fronteiras. Uma das técnicas mais famosas para explorar esses conceitos são as bandas de Bollinger. No entanto, John Bollinger não
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este é o famoso indicador Girassol para Metatrader5. Este indicador marca possíveis topos e fundos nos gráficos dos preços. O indicador identifica topos e fundos no historico de preços do ativo, tenha em mente que o girassol atual, do ultimo candle repinta, pois não é possivel identificar um topo até que o mercado reverta e também não é possivel identificar um fundo sem que o mercado para de cair e comece a subir. Se você estiver procurando por um programador profissional para Metatrader5, entre
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicadores
RSI ABCD Pattern Finder: Estratégia Técnica 1. Como o Indicador Funciona Combina o RSI clássico com detecção automática de padrões harmônicos ABCD . Componentes Principais RSI Padrão (período ajustável) Marcações de Topos e Fundos (setas) Padrões ABCD (linhas verdes/vermelhas) Filtros de Overbought (70) e Oversold (30) 2. Configuração no MT5 period = 14 ; // Período do RSI size = 4 ; // Tamanho máximo do padrão OverBought = 70 ; // Nível de sobrecompra OverSold = 30 ; // Nível de sobrevenda Filt
FREE
Inside Bar Radar
Flavio Javier Jarabeck
4.67 (6)
Indicadores
The Inside Bar pattern is a very well known candlestick formation used widely by traders all over the world and in any marketplace. This approach is very simple and adds a little confirmation candle, so it adds a third past candlestick to the count to confirm the direction of the move (upward or downward). Obviously, there is no power on this candlestick formation if the trader has no context on what it is happening on the market he/she is operating, so this is not magic, this "radar" is only a
FREE
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indicadores
Totally linked to the result of a movement and the duration he had. Its height records how many ticks the asset walked during a given movement, its width shows us the duration that movement had. Its configuration must be in line with the Weis Wave Indicator configuration to observe the movement force and can indicate a possible accumulation or distribution of the movement;
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Heiken Ashi Rsi Oscillator MT5
Noiros Tech
4.75 (4)
Indicadores
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD This system is an Heiken Ashi system based on RSI calculations . The system is a free open source script originally published on TradingView by JayRogers . We have taken the liberty of converting the pine script to Mq4 indicator . We have also added a new feature which enables to filter signals and reduces noise on the arrow signals. Background HEIKEN ASHI Th
FREE
Gatotkaca Support Resistance Trendline
Muhammad Irvan Hermawan
5 (2)
Indicadores
Gatotkaca Support Resistance Trendline Indicator is a simple indicator that detects support, resistance and trendlines. It will helps you find breakout momentum based on lines calculated by this indicator. This is conceptually based on fractals, but with customizable periods.  Compatible for any timeframes. You can customize how this indicator work by setting up the period input.
FREE
HTF Vision
Nindita Giwangkara
5 (1)
Indicadores
HTF Vision - Higher Timeframe Candle Display Free now, celebrating release of Live Chart Viewer utility  https://www.mql5.com/en/market/product/158488 HTF Vision provides traders with an intuitive way to visualize higher timeframe price action directly on their current chart. This powerful indicator overlays candlestick data from selected higher timeframes (H1, H4, or Daily) as customizable boxes, giving you instant context of larger market movements without switching charts. Key Features: Mult
FREE
ET1 for MT5
Hui Qiu
4 (5)
Experts
ET1 for MT5 is new and completely free！！ ET1 for MT5 v4.20 Updated!! Now use on XAUUSD(Gold) !!  The success rate is more than 75%   !!! important update: Merge ET9 's breakout strategy Warning!! You can use ET1 completely free, but we do not guarantee ET1 stability, It is recommended that the more powerful ET9 for MT5 version includes the ET1 strategy and guarantees complete and stable returns. The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes  ET9  for MT5 Updated v4.70 !!  https://www
FREE
High Trend Lite MT5
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Indicadores
The indicator High Trend Lite monitors 5 symbols in up to 3 timeframes simultaneously and calculates the strength of their signals. The indicator notifies you when a signal is the same in different timeframes. The indicator can do this from just one chart. Therefore, High Trend Lite is a multicurrency and multitimeframe indicator. With the High Trend Pro , available at this link , you will have an unlimited number of symbols, 4 timeframes, a colourful chart of the primary MACD indicator, several
FREE
React Fibonacci Chart
Kim Yonghwa
4.75 (12)
Indicadores
Funcionalidades Indicador para Negociação de Retração de Fibonacci Um gráfico de Fibonacci é desenhado com base na barra anterior selecionada entre 1H, 4H, 1D e 1W. Quando o preço de mercado toca o nível de Fibonacci, a cor muda e o horário do toque é exibido. O gráfico de Fibonacci é desenhado nos níveis -23.6, 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 76.4, 100 e 123.6, e o gráfico é atualizado quando a barra é atualizada. Variáveis Intervalo de tempo: Um gráfico de Fibonacci é desenhado com o intervalo de
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Experts
O EA Go Long implementa uma estratégia avançada de trading intradiário baseada no princípio de trading diário sistemático com múltiplas confirmações técnicas. Enquanto muitos traders procuram algoritmos complexos, este EA combina conceitos simples mas eficazes com gestão sofisticada de risco e múltiplos filtros técnicos. O EA abre posições em um horário específico todos os dias, mas apenas quando as condições de mercado se alinham com múltiplos indicadores técnicos. Esta abordagem sistemática
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Painel ATR Multi-Tempo Profissional para Scalping e Swing Trading em Ouro Gold Entry Sniper é um indicador avançado para MetaTrader 5 projetado para fornecer sinais de compra/venda precisos para XAUUSD e outros ativos, com base na lógica de Trailing Stop ATR e análise multi-tempo . Ideal tanto para scalpers quanto para swing traders. Principais Recursos e Vantagens Análise Multi-Tempo – Veja a tendência de M1, M5 e M15 em um único painel. Trailing Stop Baseado em ATR – Níveis
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Mais do autor
Grid Feast MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Olá, traders! Há muito tempo, enquanto fazia uma transmissão no YouTube, descobri uma estratégia de grade poderosa da Expert4x. Como entusiasta do comércio forex e programador MQL4/5, desenvolvi um Expert Advisor com base na estratégia e tenho usado o EA desde então. Estou a disponibilizar o EA aqui para todos vocês como uma forma de contribuir para a comunidade de trading. Assista ao vídeo abaixo, onde a estratégia é explicada. MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867 RECOME
FREE
AI Gold ATM
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Ganhe muito enquanto negoceia de forma inteligente! Se deseja aumentar o seu património líquido sem stress, este sistema totalmente automatizado, versátil e adaptável, o «AI GOLD ATM», foi feito para si. A sua função é ajudá-lo a negociar o par XAUUSD com precisão, utilizando um sistema inteligente que se adapta ao mercado para que nunca perca oportunidades lucrativas. Preço de lançamento = $299 Preço real = $1499 O AI GOLD ATM usa algoritmos avançados para identificar negociações de alta pr
Grid Feast MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Olá, traders! Há muito tempo, enquanto fazia uma transmissão no YouTube, descobri uma estratégia de grade poderosa da Expert4x. Como entusiasta do comércio forex e programador MQL4/5, desenvolvi um Expert Advisor com base na estratégia e tenho usado o EA desde então. Estou a disponibilizar o EA aqui para todos vocês como uma forma de contribuir para a comunidade de trading. Assista ao vídeo abaixo, onde a estratégia é explicada. Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/145866 RECOMEN
FREE
Lot Calculator MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
CALCULE O TAMANHO DO SEU LOTE AQUI MESMO NO METATRADER!!! Olá, traders. É um trader focado em gestão de risco? Se sim, então esta ferramenta é para si. O meu nome é Ibrahim e desenvolvi uma ferramenta que o pode ajudar a calcular o tamanho do seu lote com base na sua percentagem de risco em relação ao saldo da sua conta. Esta ferramenta também pode ajudá-lo a calcular o tamanho do seu lote se tiver um valor absoluto que deseja arriscar, em vez de especificar o seu risco em percentagem. Por exe
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
CALCULE O TAMANHO DO SEU LOTE AQUI MESMO NO METATRADER!!! Olá, traders. É um trader focado em gestão de risco? Se sim, então esta ferramenta é para si. O meu nome é Ibrahim e desenvolvi uma ferramenta que o pode ajudar a calcular o tamanho do seu lote com base na sua percentagem de risco em relação ao saldo da sua conta. Esta ferramenta também pode ajudá-lo a calcular o tamanho do seu lote se tiver um valor absoluto que deseja arriscar, em vez de especificar o seu risco em percentagem. Por exe
FREE
Equity Security MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
A MEDIDA DEFENSIVA DAS SUAS ESTRATÉGIAS DE GANHO DE LUCRO! Como disse o Mestre Sun Tzu: A segurança contra a derrota implica táticas defensivas; a capacidade de derrotar o inimigo significa assumir a ofensiva. Quer deixar de ter perdas ridículas devido a falhas causadas pelos seus Expert Advisors (EA)? Quer acompanhar os seus ganhos e perdas e levar a gestão de risco a sério? Antes de adquirir a sua próxima conta em uma corretora ou o seu próximo Expert Advisor, espere um pouco. Primeiro, para
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicadores
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
A MEDIDA DEFENSIVA DAS SUAS ESTRATÉGIAS DE GANHO DE LUCRO! Como disse o Mestre Sun Tzu: A segurança contra a derrota implica táticas defensivas; a capacidade de derrotar o inimigo significa assumir a ofensiva. Quer deixar de ter perdas ridículas devido a falhas causadas pelos seus Expert Advisors (EA)? Quer acompanhar os seus ganhos e perdas e levar a gestão de risco a sério? Antes de adquirir a sua próxima conta em uma empresa de prop trading ou o seu próximo Expert Advisor, espere um pouco.
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Ganhe muito enquanto negoceia de forma inteligente! Se deseja aumentar o seu património líquido sem stress, este sistema totalmente automatizado, versátil e adaptável, o «AI GOLD ATM», foi feito para si. A sua função é ajudá-lo a negociar o par XAUUSD com precisão, utilizando um sistema inteligente que se adapta ao mercado para que nunca perca oportunidades lucrativas. Preço de lançamento = $299 Preço real = $1499 MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981 O AI GOLD ATM usa
Martingale and Hedge Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
Olá, traders! É o tipo de trader que confia nas suas entradas, mas acaba por ser alvo de ataques de stop loss? As suas análises têm mais de 70% de precisão, mas as suas operações atingem frequentemente o stop loss devido a estes ataques ou manipulações de mercado? Se sim, chegou a hora de assumir o controlo! Com esta ferramenta, poderá realizar todas as suas operações com precisão, sem preocupações. Permite ainda que acompanhe as suas posições e garanta os seus lucros até que o mercado decida i
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
Olá, traders! É o tipo de trader que confia nas suas entradas, mas acaba por ser alvo de ataques de stop loss? As suas análises têm mais de 70% de acerto, mas as suas operações geralmente atingem o stop loss devido a estes ataques ou manipulações de mercado? Se sim, chegou a hora de assumir o controlo! Com esta ferramenta, poderá realizar todas as suas operações corretas sem preocupações. Ajuda-o também a acompanhar as suas posições e a garantir os seus lucros até que o mercado decida inverter
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário