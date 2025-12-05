ATR SlTp MT5

Merhaba Yatırımcılar! İşlemlerinin Stop Loss ve Take Kâr değerlerini belirlemek için Ortalama Gerçek Aralık (ATR) değerini kullanan yatırımcılar için bir uygulama geliştirdim. Bu göstergeyle, Take Kâr ve Stop Loss değerlerini istediğiniz çarpanla kolayca ayarlayabilirsiniz.





Bunu kullanmak için lütfen ATR Dönemini işlem tarzınıza göre ayarlayın, ardından Stop Loss Çarpanı ve Take Kâr Çarpanı'nı buna göre ayarlayın.





Mutlu İşlemler.

İyi şanslar ve iyi ticaretler!!!