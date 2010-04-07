Lot Calculator MT4
- Утилиты
- Ibrahim Olalekan Ganiu
- Версия: 1.0
РАССЧИТАЙТЕ РАЗМЕР ВАШЕГО ЛОТКА ПРЯМО ЗДЕСЬ, НА METATRADER!!!
Привет, трейдеры! Вы ориентированы на управление рисками? Если да, то это для вас. Меня зовут Ибрагим, и я разработал инструмент, который поможет вам рассчитать размер лота на основе процента риска относительно баланса вашего счёта. Этот инструмент также поможет вам рассчитать размер лота, если вы указали абсолютную величину риска, а не процентное соотношение. Например, вы можете указать риск в размере 100 долларов США от вашего баланса.
Версия для MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/155025
Это бесплатно, обязательно ознакомьтесь. Оставляйте комментарии и расскажите, что вы хотите добавить или какой следующий инструмент вы хотите разработать для сообщества.
Удачной торговли, счастливой автоматизации!!!