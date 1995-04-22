Equity Security

ЗАЩИТНАЯ МЕРА ВАШИХ СТРАТЕГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ!


Как сказал мастер Сунь Цзы: «Безопасность от поражения подразумевает оборонительную тактику; способность победить врага означает переход в наступление».


Вы хотите избавиться от нелепых просадок из-за сбоев в работе ваших советников (EA)? Вы хотите отслеживать свои выигрыши и проигрыши и серьезно относиться к управлению рисками? Прежде чем приобретать следующий счет в проп-фирме или следующего советника, подождите. Во-первых, поздравляю! Я разработал для вас вашу первую линию защиты от неожиданных убытков в торговле. Этот мощный инструмент автоматически блокирует ваш счет от дальнейшей торговли, как только ваша цель по дневной прибыли или дневной просадки достигает заданного вами предела, защищая ваш капитал от эмоциональных решений, волатильных рынков или неисправных советников. Добавьте этот инструмент в свой торговый арсенал и торгуйте с уверенностью!


Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/145639


✅ Ключевые особенности:


🚫 Автоматическая блокировка торговли: останавливает всю торговую деятельность, как только достигается ваш дневной целевой показатель потери капитала или дневной целевой показатель прибыли.

📊 Мониторинг в реальном времени: Постоянно отслеживает капитал по сравнению с просадкой в течение торгового дня.

⏰ Ежедневная переустановка: Лимит просадки и цель по прибыли автоматически переустанавливаются в начале нового торгового дня.

⚙️ Настраиваемые параметры: Установите свою собственную цель по прибыли и просадку в процентах или фиксированной сумме в соответствии с вашим торговым планом.

🔔 Оповещения и уведомления: Получайте уведомления при достижении лимита капитала.



💡 Почему вам нужен T


Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

