ATR SlTp MT5

¡Hola, traders! He desarrollado un indicador para traders que utilizan el Rango Verdadero Promedio (ATR) para determinar el Stop Loss y el Take Profit de sus operaciones. Con este indicador, pueden configurar fácilmente el Take Profit y el Stop Loss con el multiplicador que prefieran.





Para usarlo, ajusten el Periodo ATR a su estilo de trading y luego ajusten el Multiplicador de Stop Loss y el Multiplicador de Take Profit según corresponda.





¡Que tengan un buen trading!

¡Mucha suerte y buen trading!